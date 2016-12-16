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中国财经 | 2016年 12月 16日 星期五 18:36 BJT

中国证监会下发新一批11家企业IPO批文 料至多募资50亿元

路透北京12月16日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准11家企业首次公开发行（IPO）申请，募资总额预计不超过50亿元人民币。

其中，上海证券交易所上市的有五家，分别是中国科技出版传媒股份有限公司、上海凯众材料科技股份有限公司、东莞市华立实业股份有限公司、杰克缝纫机股份有限公司、浙江荣晟环保纸业股份有限公司。

深圳证券交易所中小板上市的有两家，分别是广东翔鹭钨业股份有限公司、广州视源电子科技股份有限公司；创业板上市的有四家，分别是天津利安隆新材料股份有限公司、北京新雷能科技股份有限公司、湖南华凯文化创意股份有限公司、欧普康视科技股份有限公司。

本次将有东莞市华立实业股份有限公司、上海凯众材料科技股份有限公司、欧普康视科技股份有限公司等三家公司直接定价发行。

证监会称，上述企业及其承销商将分别与沪深交易所协商确定发行日程，并陆续刊登招股文件。（完）

(发稿 张晓翀；审校 乔艳红)

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