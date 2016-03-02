中国证监会新核发八家新股批文 预计筹资不超过40亿元

路透上海3月2日 - 中国证监会官方微博周一晚间公布，证监会周一核准八家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计这八家企业的筹资总额不超过40亿元人民币。

这八家企业中，拟在上海证交所上市的有三家，即青岛康普顿科技股份有限公司、广州白云电器设备股份有限公司、江苏赛福天钢索股份有限公司；在深交所中小板上市的两家（广东坚朗五金制品股份有限公司、广东通宇通讯股份有限公司）；在创业板上市的三家（深圳市名家汇科技股份有限公司、长沙景嘉微电子股份有限公司、深圳市蓝海华腾技术股份有限公司）。其中深圳市蓝海华腾技术股份有限公司直接定价发行。

微博称，这八家企业及其承销商将分别与沪深交易所协商确定发行日程，并陆续刊登招股文件。而上海证交所最新公告显示，白云电器已率先开始IPO发行程序，网上申购日确定为下周三（9日）。

目前正在发行新股的九家IPO企业中，排在最后的一家公司川金诺的发行期于3月9日结束。（完）