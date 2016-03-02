中国证监会新核发八家新股批文 预计筹资不超过40亿元

人民币续大幅收升成交缩量 境内钱紧大量自营盘结汇止损
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透上海3月2日 - 中国证监会官方微博周一晚间公布，证监会周一核准八家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计这八家企业的筹资总额不超过40亿元人民币。
这八家企业中，拟在上海证交所上市的有三家，即青岛康普顿科技股份有限公司、广州白云电器设备股份有限公司、江苏赛福天钢索股份有限公司；在深交所中小板上市的两家（广东坚朗五金制品股份有限公司、广东通宇通讯股份有限公司）；在创业板上市的三家（深圳市名家汇科技股份有限公司、长沙景嘉微电子股份有限公司、深圳市蓝海华腾技术股份有限公司）。其中深圳市蓝海华腾技术股份有限公司直接定价发行。
微博称，这八家企业及其承销商将分别与沪深交易所协商确定发行日程，并陆续刊登招股文件。而上海证交所最新公告显示，白云电器已率先开始IPO发行程序，网上申购日确定为下周三（9日）。
目前正在发行新股的九家IPO企业中，排在最后的一家公司川金诺的发行期于3月9日结束。（完）
(发稿 林琦; 审校 林高丽)
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