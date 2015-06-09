中国证监会下发新一批24家新股发行批文 包括国泰君安证券

中国将设立国家级无形资产交易平台 开展中国制造2025城市试点--国务院
路透北京1月20日 - 中国国务院周五发布意见称，将加快制度创新，营造包容支持创业创新和推动传统产业提质增效的制度环境。其中包括优化金融支持体系，调整完善创业投资法规政策，激励引导创投机构加大对新创办企业的投入比重；建立健全知识产权质押登记公示系统，研究设立国家级无形资产转让交易平台。
路透北京6月9日 - 中国证监会周二稍晚下发新一批24家首次公开发行(IPO)企业的发行批文，其中包括国泰君安证券。
证监会官方微博称，获得IPO批文的企业中，上交所七家，包括国泰君安证券股份有限公司、安徽口子酒业股份有限公司等；深交所中小板八家，包括成都康弘药业集团股份有限公司等；以及创业板九家。
据此前国泰君安刊登的预披露材料，其拟发行不超过15.25亿股A股，有望创下近五年来最大A股IPO融资纪录。（完）
(发稿 侯向明； 审校 张喜良)
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路透北京1月20日 - 中国国务院周五发布意见称，将加快制度创新，营造包容支持创业创新和推动传统产业提质增效的制度环境。其中包括优化金融支持体系，调整完善创业投资法规政策，激励引导创投机构加大对新创办企业的投入比重；建立健全知识产权质押登记公示系统，研究设立国家级无形资产转让交易平台。
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。