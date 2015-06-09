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中国财经 | 2015年 6月 10日 星期三 07:42 BJT

中国证监会下发新一批24家新股发行批文 包括国泰君安证券

路透北京6月9日 - 中国证监会周二稍晚下发新一批24家首次公开发行(IPO)企业的发行批文，其中包括国泰君安证券。

证监会官方微博称，获得IPO批文的企业中，上交所七家，包括国泰君安证券股份有限公司、安徽口子酒业股份有限公司等；深交所中小板八家，包括成都康弘药业集团股份有限公司等；以及创业板九家。

据此前国泰君安刊登的预披露材料，其拟发行不超过15.25亿股A股，有望创下近五年来最大A股IPO融资纪录。（完）

(发稿 侯向明； 审校 张喜良)

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