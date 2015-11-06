中国证监会称将重启A股IPO并取消预缴款制度 两周后首家发行

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透北京11月6日 - 中国证监会新闻发言人邓舸周五表示，近期将重启A股首次公开发行（IPO），决定先行恢复此前28家进入新股发行程序中的10家公司发行，预计准备时间为两周；证监会相关负责人则称，上述10家公司需补充财务信息，11月20日以后安排第一家发行。
邓舸在每周例会上还指出，证监会综合考虑市场各方面对新股发行制度的情况，完善新股发行制度。其中包括取消现行的新股申购预先缴款制度，改为确定配售数量后再缴款；证券公司不能接受投资者全权委托进行新股申购。
上述证监会相关负责人并表示，“取消预缴款可以大幅减少新股发行所需要的资金量，可以减少资金的大幅波动。”
证监会还将调整发行监管方式，公开发行2,000万股以下且无老股转让的不进行网下询价配售，全部网上定价。
此外，投资者若出现连续12个月三次中签没有缴款，其六个月内不再参与打新。
7月初，证监会出台的救市组合拳中有一条就是暂停A股IPO，包括已进入新股发行程序的28家公司。（完）
(发稿 张晓翀; 撰写 林琦；审校 张喜良)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。