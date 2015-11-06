中国证监会称将重启A股IPO并取消预缴款制度 两周后首家发行

路透北京11月6日 - 中国证监会新闻发言人邓舸周五表示，近期将重启A股首次公开发行（IPO），决定先行恢复此前28家进入新股发行程序中的10家公司发行，预计准备时间为两周；证监会相关负责人则称，上述10家公司需补充财务信息，11月20日以后安排第一家发行。

邓舸在每周例会上还指出，证监会综合考虑市场各方面对新股发行制度的情况，完善新股发行制度。其中包括取消现行的新股申购预先缴款制度，改为确定配售数量后再缴款；证券公司不能接受投资者全权委托进行新股申购。

上述证监会相关负责人并表示，“取消预缴款可以大幅减少新股发行所需要的资金量，可以减少资金的大幅波动。”

证监会还将调整发行监管方式，公开发行2,000万股以下且无老股转让的不进行网下询价配售，全部网上定价。

此外，投资者若出现连续12个月三次中签没有缴款，其六个月内不再参与打新。

7月初，证监会出台的救市组合拳中有一条就是暂停A股IPO，包括已进入新股发行程序的28家公司。（完）