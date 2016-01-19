中国证监会下发新一批七家IPO公司发行批文 适用新发行制度

路透上海1月19日 - 中国证监会网站周二稍晚刊登通知称，今日按法定程序核准了七家企业的首次公开发行（IPO）申请，这七家公司将适用自1月1日起实施的新版新股发行制度。这是今年证监会下发的首批新股发行批文。

通知指出，考虑到新股申购系统刚上线，为保证新规实施初期交易系统的安全运行，上述七家公司将在春节前陆续安排发行，发行日同一天全市场只安排一家新股进行申购。上述企业及其承销商将分别与沪深交易所协商确定发行日程，并陆续刊登招股文件。

通知强调，新版新股发行制度取消新股申购预缴款后，新股申购不再有冻结资金，巨额资金打新现象将不复存在，新股发行不会对市场资金面产生影响。

通知称，这七家公司中，上交所有三家，包括东方时尚驾驶学校股份有限公司、南方出版传媒股份有限公司、广州天创时尚鞋业股份有限公司，深交所中小板有一家，即鹭燕（福建）药业股份有限公司，创业板有三家，包括广州高澜节能技术股份有限公司、苏州设计研究院股份有限公司、上海海顺新型药用包装材料股份有限公司。

新版发行制度较旧版有一些新的变化，包括：投资者在申购时无需全额缴纳申购款，只有中签或获得配售时才需缴纳认购款；公开发行股票数量在2,000万股以下且无老股转让计划的，直接定价并全部向网上投资者发行；网上投资者连续12个月累计出现三次中签后未足额缴款的情形时，六个月内不得参与新股申购。（完）