中国证监会下发新一批七家公司的IPO批文 筹资总额不超26亿元

人民币续大幅收升成交缩量 境内钱紧大量自营盘结汇止损
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透上海3月25日 - 中国证监会官方微信称，证监会周五已核准了七家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计这七家企业的筹资总额不超过26亿元人民币。
本次新股中，上海证交所有四家，包括江朗迪集团股份有限公司、山东天鹅棉业机械股份有限公司、浙江德宏汽车电子电器股份有限公司、上海飞科电器股份有限公司；深交所中小板有浙江东音泵业股份有限公司一家，创业板有上海维宏电子科技股份有限公司、江苏奥力威传感高科股份有限公司两家。其中德宏汽车电子和奥力威传感两家直接定价发行。
微信指出，上述企业及其承销商将分别与沪深交易所协商确定发行日程，并陆续刊登招股文件。
3月初公布的八家IPO企业，目前已基本发行完毕。（完）
(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
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