版本:
中国
中国财经 | 2016年 3月 25日 星期五 18:02 BJT

中国证监会下发新一批七家公司的IPO批文 筹资总额不超26亿元

路透上海3月25日 - 中国证监会官方微信称，证监会周五已核准了七家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计这七家企业的筹资总额不超过26亿元人民币。

本次新股中，上海证交所有四家，包括江朗迪集团股份有限公司、山东天鹅棉业机械股份有限公司、浙江德宏汽车电子电器股份有限公司、上海飞科电器股份有限公司；深交所中小板有浙江东音泵业股份有限公司一家，创业板有上海维宏电子科技股份有限公司、江苏奥力威传感高科股份有限公司两家。其中德宏汽车电子和奥力威传感两家直接定价发行。

微信指出，上述企业及其承销商将分别与沪深交易所协商确定发行日程，并陆续刊登招股文件。

3月初公布的八家IPO企业，目前已基本发行完毕。（完）

(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐