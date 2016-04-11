中国证监会下发新一批七家新股IPO批文 料筹资总额至多28亿元

沪综指连二日反弹收升 投资者参与意愿不强缩量震荡为主
路透北京1月18日 - 中国股市沪综指周三连二日小幅反弹收升。分析师表示，今日大盘以缩量震荡为主，投资者参与意愿并不强，中小盘股重返疲弱。临近春节长假，投资者观望情绪逐渐浓厚，料后市大盘以低位震荡为主。
路透上海4月12日 - 中国证监会官方微博周一晚间宣布，证监会周一下发新一批共七家企业的首次公开发行（IPO）批文，这七家企业的筹资总额预计不超过28亿元人民币。
其中，上海证交所有三家，即浙江嘉澳环保科技股份有限公司、新疆汇嘉时代百货股份有限公司、南京多伦科技股份有限公司；深交所中小板有一家，永和流体智控股份有限公司；创业板三家，上海雪榕生物科技股份有限公司、江苏新美星包装机械股份有限公司、吉林金冠电气股份有限公司。浙江嘉澳环保、江苏新美星两家公司直接定价发行。
官方微博称，上述企业及其承销商将分别与沪深交易所协商确定发行日程，并陆续刊登招股文件。
据深交所网站，新美星和永和智控已启动发行程序，网上申购日分别为本周四和下周二。（完）
(发稿 林琦; 审校 黄凯)
路透北京1月18日 - 中国股市沪综指周三连二日小幅反弹收升。分析师表示，今日大盘以缩量震荡为主，投资者参与意愿并不强，中小盘股重返疲弱。临近春节长假，投资者观望情绪逐渐浓厚，料后市大盘以低位震荡为主。
路透北京1月18日 - 中国房地产市场价格拐点已现。数据显示，12月70个大中城市房价指数同比涨幅15个月来首度回落，热点城市受调控政策影响，房价环比多持平或下跌，昔日的龙头城市全面熄火；重庆等之前较平静的二三线楼市开始升温，但在中央“房子不是用来炒的”的定位下，调控政策也紧随而来。
路透柏林/法兰克福1月17日 - 奥迪周二表示，将在中国出售更多款电动汽车，并在中国开发自动驾驶汽车，加深与其中国合作伙伴--中国第一汽车集团的合作，以在中国市场上应对奔驰(Mercedes-Benz) 和宝马汽车(BMW) 的挑战。中国是奥迪的最大市场。