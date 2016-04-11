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中国财经 | 2016年 4月 12日 星期二 07:54 BJT

中国证监会下发新一批七家新股IPO批文 料筹资总额至多28亿元

路透上海4月12日 - 中国证监会官方微博周一晚间宣布，证监会周一下发新一批共七家企业的首次公开发行（IPO）批文，这七家企业的筹资总额预计不超过28亿元人民币。

其中，上海证交所有三家，即浙江嘉澳环保科技股份有限公司、新疆汇嘉时代百货股份有限公司、南京多伦科技股份有限公司；深交所中小板有一家，永和流体智控股份有限公司；创业板三家，上海雪榕生物科技股份有限公司、江苏新美星包装机械股份有限公司、吉林金冠电气股份有限公司。浙江嘉澳环保、江苏新美星两家公司直接定价发行。

官方微博称，上述企业及其承销商将分别与沪深交易所协商确定发行日程，并陆续刊登招股文件。

据深交所网站，新美星和永和智控已启动发行程序，网上申购日分别为本周四和下周二。（完）

(发稿 林琦; 审校 黄凯)

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