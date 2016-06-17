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中国财经 | 2016年 6月 17日 星期五 18:55 BJT

中国证监会发布新一批七家IPO企业发行批文 料募资额至多88亿元

路透上海6月17日 - 中国证监会官方微信周五稍晚宣布，今天证监会按法定程序核准了七家企业的首发申请，预计这七家企业的筹资总额不超过88亿元人民币。

证监会微信公众号显示，本次新股中上交所有两家，包括江苏银行股份有限公司和海南海汽运输集团股份有限公司，深交所中小板有两家，即山东丰元化学股份有限公司和厦门吉宏包装科技股份有限公司，创业板有三家，即广州市爱司凯科技股份有限公司、苏州世名科技股份有限公司、科大国创软件股份有限公司。

据江苏银行预披露材料，该行拟发行至多25.975亿股，募集资金全部用于补充该行资本金。

本次将有广州市爱司凯科技股份有限公司、苏州世名科技股份有限公司等两家公司直接定价发行。这七家企业及其承销商将分别与沪深交易所协商确定发行日程，并陆续刊登招股文件。（完）

(发稿 林琦; 审校 林高丽)

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