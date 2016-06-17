中国证监会发布新一批七家IPO企业发行批文 料募资额至多88亿元

专家称应尽快让人民币自由浮动 防止贬值压力不断积累
路透上海1月16日 - 中国社会科学院世界经济与政治研究所专家肖立晟撰文称，“收盘价+篮子货币”的汇率形成机制虽缓解人民币贬值压力，遏制外储急降势头，但却无法解决市场出清问题；中国央行应沿着“8·11”汇改最初的思路，让市场供求占主导地位，最终实施真正的浮动汇率制度。
路透上海6月17日 - 中国证监会官方微信周五稍晚宣布，今天证监会按法定程序核准了七家企业的首发申请，预计这七家企业的筹资总额不超过88亿元人民币。
证监会微信公众号显示，本次新股中上交所有两家，包括江苏银行股份有限公司和海南海汽运输集团股份有限公司，深交所中小板有两家，即山东丰元化学股份有限公司和厦门吉宏包装科技股份有限公司，创业板有三家，即广州市爱司凯科技股份有限公司、苏州世名科技股份有限公司、科大国创软件股份有限公司。
据江苏银行预披露材料，该行拟发行至多25.975亿股，募集资金全部用于补充该行资本金。
本次将有广州市爱司凯科技股份有限公司、苏州世名科技股份有限公司等两家公司直接定价发行。这七家企业及其承销商将分别与沪深交易所协商确定发行日程，并陆续刊登招股文件。（完）
(发稿 林琦; 审校 林高丽)
路透上海1月16日 - 中国社会科学院世界经济与政治研究所专家肖立晟撰文称，“收盘价+篮子货币”的汇率形成机制虽缓解人民币贬值压力，遏制外储急降势头，但却无法解决市场出清问题；中国央行应沿着“8·11”汇改最初的思路，让市场供求占主导地位，最终实施真正的浮动汇率制度。
路透北京1月16日 - 人民日报周一刊登署名文章称，等值5万美元的年度购汇总额满足了绝大多数个人的用汇需求，购汇年度总额保持相对稳定，有利于稳定预期；从根本上说，人民币稳定来自中国稳定的基本面和稳健的政策面。
路透上海1月16日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周一预计会开在6.8932元附近，较上日贬值约23点。