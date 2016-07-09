版本:
中国
中国财经 | 2016年 7月 9日 星期六 08:13 BJT

中国证监会核准13家企业首发申请 筹资总额预计不超过91亿元

路透北京7月8日 - 中国证监会官方微博周五称，今日核准13家企业首发申请，筹资总额预计不超过91亿元人民币。

上述新股中，上交所6家，包括中国电影股份有限公司、新华文轩出版传媒股份有限公司等，深交所中小板1家，创业板6家，包括珠海健帆生物科技股份有限公司等。

证监会并称，广东超讯通信技术股份有限公司、肇庆华锋电子铝箔股份有限公司、福建博思软件股份有限公司、北京辰安科技股份有限公司等4家公司将直接定价发行；9家企业及其承销商将分别与沪深交易所协商确定发行日程，并陆续刊登招股文件。（完）

(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐