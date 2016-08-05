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中国财经 | 2016年 8月 6日 星期六 07:07 BJT

中国证监会核准13家企业首发申请 筹资总额预计不超过50亿元

- 路透北京8月5日 - 中国证监会官方微博周五称，今日核准13家企业首发申请，筹资总额预计不超过50亿元人民币。

上述新股中，上交所六家，包括安徽安德利百货股份有限公司、无锡农村商业银行股份有限公司、海尔施生物医药股份有限公司、江西国泰民爆集团股份有限公司、郑州安图生物工程股份有限公司、无锡宏盛换热器制造股份有限公司。

深交所中小板两家，包括山东赫达股份有限公司、广东红墙新材料股份有限公司；创业板五家，包含宁波横河模具股份有限公司、成都深冷液化设备股份有限公司、武汉农尚环境股份有限公司、江苏广信感光新材料股份有限公司、深圳市同益实业股份有限公司。

证监会并称，安徽安德利百货、广东红墙新材料、成都深冷液化设备、深圳市同益实业等四家公司直接定价发行。上述13家企业及其承销商将分别与沪深交易所协商确定发行日程，并陆续刊登招股文件。（完）

(发稿 张晓翀；审校 张喜良)

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