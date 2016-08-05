中国证监会核准13家企业首发申请 筹资总额预计不超过50亿元

中化集团董事长称与中国化工集团合并的报导是谣传
据消息人士去年10月对路透表示，中国国有化工企业中化集团和中国化工集团公司在磋商进行合并。如果合并，将成为一家年营收近1,000亿美元，涉及化工、化肥和石油的大型企业。
- 路透北京8月5日 - 中国证监会官方微博周五称，今日核准13家企业首发申请，筹资总额预计不超过50亿元人民币。
上述新股中，上交所六家，包括安徽安德利百货股份有限公司、无锡农村商业银行股份有限公司、海尔施生物医药股份有限公司、江西国泰民爆集团股份有限公司、郑州安图生物工程股份有限公司、无锡宏盛换热器制造股份有限公司。
深交所中小板两家，包括山东赫达股份有限公司、广东红墙新材料股份有限公司；创业板五家，包含宁波横河模具股份有限公司、成都深冷液化设备股份有限公司、武汉农尚环境股份有限公司、江苏广信感光新材料股份有限公司、深圳市同益实业股份有限公司。
证监会并称，安徽安德利百货、广东红墙新材料、成都深冷液化设备、深圳市同益实业等四家公司直接定价发行。上述13家企业及其承销商将分别与沪深交易所协商确定发行日程，并陆续刊登招股文件。（完）
(发稿 张晓翀；审校 张喜良)
据消息人士去年10月对路透表示，中国国有化工企业中化集团和中国化工集团公司在磋商进行合并。如果合并，将成为一家年营收近1,000亿美元，涉及化工、化肥和石油的大型企业。
路透上海1月17日 - 通用汽车旗下凯迪拉克中国业务主管Andreas Schaaf周二对路透表示，凯迪拉克今年在中国销量预计可实现两位数百分比增幅。
路透北京1月17日 - 中国社会科学院财经战略研究院研究员杨志勇撰文称，对于“中国政府是否也会出现债务问题”的担心其实没有必要，中国财政赤字率和政府债务负担率均在安全范围内，不存在负债过高问题，经济安全具有强大保障。