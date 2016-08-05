中国证监会核准13家企业首发申请 筹资总额预计不超过50亿元

中化集团董事长称与中国化工集团合并的报导是谣传

据消息人士去年10月对路透表示，中国国有化工企业中化集团和中国化工集团公司在磋商进行合并。如果合并，将成为一家年营收近1,000亿美元，涉及化工、化肥和石油的大型企业。