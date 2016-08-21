中国证监会下发新一批13家企业IPO批文 料至多募资109亿元

李克强称今年要在降低收费等非税负担方面开展督查
路透北京1月16日 - 中国国务院总理李克强表示，做好今年经济工作，必须坚持稳中求进工作总基调，继续推动“三去一降一补”，今年要在降低收费等非税负担方面让市场主体有切身感受，国务院要对此开展督查。
路透上海8月20日 - 中国证监会官方微博周五稍晚称，当日证监会核准了13家企业的首次公开发行（IPO）申请，这些企业的募资总额预计不超过109亿元人民币。
在这些企业中，拟在上海证券交易所上市的七家，分别是三角轮胎股份有限公司、江苏常熟农村商业银行股份有限公司、湖北振华化学股份有限公司、上海网达软件股份有限公司、江苏通用科技股份有限公司、上海城地建设股份有限公司、新疆鑫泰天然气股份有限公司。
拟在深圳证券交易所中小板上市的两家，分别是云南创新新材料股份有限公司、深圳市亚泰国际建设股份有限公司；拟在创业板上市的四家，分别是甘肃陇神戎发药业股份有限公司、新晨科技股份有限公司、深圳市朗科智能电气股份有限公司、北京先进数通信息技术股份公司。其中，深圳市朗科智能电气股份有限公司将直接定价发行。
证监会微博称，上述企业及其承销商将分别与沪深交易所协商确定发行日程，并陆续刊登招股文件。（完）
(发稿 林琦; 审校 林高丽)
路透北京1月16日 - 中国国务院总理李克强表示，做好今年经济工作，必须坚持稳中求进工作总基调，继续推动“三去一降一补”，今年要在降低收费等非税负担方面让市场主体有切身感受，国务院要对此开展督查。
路透上海1月16日 - 中国社会科学院世界经济与政治研究所专家肖立晟撰文称，“收盘价+篮子货币”的汇率形成机制虽缓解人民币贬值压力，遏制外储急降势头，但却无法解决市场出清问题；中国央行应沿着“8·11”汇改最初的思路，让市场供求占主导地位，最终实施真正的浮动汇率制度。
路透北京1月16日 - 人民日报周一刊登署名文章称，等值5万美元的年度购汇总额满足了绝大多数个人的用汇需求，购汇年度总额保持相对稳定，有利于稳定预期；从根本上说，人民币稳定来自中国稳定的基本面和稳健的政策面。