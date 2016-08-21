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中国财经 | 2016年 8月 21日 星期日 17:42 BJT

中国证监会下发新一批13家企业IPO批文 料至多募资109亿元

路透上海8月20日 - 中国证监会官方微博周五稍晚称，当日证监会核准了13家企业的首次公开发行（IPO）申请，这些企业的募资总额预计不超过109亿元人民币。

在这些企业中，拟在上海证券交易所上市的七家，分别是三角轮胎股份有限公司、江苏常熟农村商业银行股份有限公司、湖北振华化学股份有限公司、上海网达软件股份有限公司、江苏通用科技股份有限公司、上海城地建设股份有限公司、新疆鑫泰天然气股份有限公司。

拟在深圳证券交易所中小板上市的两家，分别是云南创新新材料股份有限公司、深圳市亚泰国际建设股份有限公司；拟在创业板上市的四家，分别是甘肃陇神戎发药业股份有限公司、新晨科技股份有限公司、深圳市朗科智能电气股份有限公司、北京先进数通信息技术股份公司。其中，深圳市朗科智能电气股份有限公司将直接定价发行。

证监会微博称，上述企业及其承销商将分别与沪深交易所协商确定发行日程，并陆续刊登招股文件。（完）

(发稿 林琦; 审校 林高丽)

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