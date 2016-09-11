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中国财经 | 2016年 9月 11日 星期日 09:22 BJT

中国证监会核准14家企业首发申请 筹资总额预计不超过116亿元

路透北京9月9日 - 中国证监会官方微博周五称，今日核准14家企业首发申请，筹资总额预计不超过116亿元人民币。

上述新股中，上交所七家，包括杭州银行股份有限公司、青岛鼎信通讯股份有限公司、湖北泰晶电子科技股份有限公司、上海来伊份股份有限公司、深圳市汇顶科技股份有限公司、顾家家居股份有限公司、江苏恒康家居科技股份有限公司。

深交所中小板两家，包括深圳市路畅科技股份有限公司、深圳市崇达电路技术股份有限公司；创业板五家，包括四川川环科技股份有限公司、博创科技股份有限公司、优德精密工业（昆山）股份有限公司、深圳市联得自动化装备股份有限公司、深圳市雄帝科技股份有限公司。

证监会并称，本次将有湖北泰晶电子科技、四川川环科技、优德精密工业、深圳市联得自动化装备、深圳市雄帝科技等五家公司直接定价发行。（完）

(发稿 张晓翀；审校 张喜良)

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