中国证监会核准14家企业首发申请 筹资总额预计不超过116亿元

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京9月9日 - 中国证监会官方微博周五称，今日核准14家企业首发申请，筹资总额预计不超过116亿元人民币。
上述新股中，上交所七家，包括杭州银行股份有限公司、青岛鼎信通讯股份有限公司、湖北泰晶电子科技股份有限公司、上海来伊份股份有限公司、深圳市汇顶科技股份有限公司、顾家家居股份有限公司、江苏恒康家居科技股份有限公司。
深交所中小板两家，包括深圳市路畅科技股份有限公司、深圳市崇达电路技术股份有限公司；创业板五家，包括四川川环科技股份有限公司、博创科技股份有限公司、优德精密工业（昆山）股份有限公司、深圳市联得自动化装备股份有限公司、深圳市雄帝科技股份有限公司。
证监会并称，本次将有湖北泰晶电子科技、四川川环科技、优德精密工业、深圳市联得自动化装备、深圳市雄帝科技等五家公司直接定价发行。（完）
(发稿 张晓翀；审校 张喜良)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。