证监会：IPO审核将取消问核环节

路透北京12月30日 -中国证监会周一发布通知称，要求保荐机构加强内部控制，通过加强信息披露及严格履行问核程序防范项目风险。今后在首次公开发行（IPO）企业审核过程中，不再设问核环节。

通知强调，保荐机构督促发行人做好信息披露工作，并对发行人的申请文件、信息披露资料、其他中介机构出具的专业意见进行核查，对发行人是否具备持续盈利能力，是否符合法定发行条件做出专业判断。

通知要求保荐机构履行问核程序时需填写相应表格并作为发行保荐工作报告的附件，在受理发行人上市申请文件时一并提交。今后在首发企业审核过程中，不再设问核环节。

中国证监会上月底发布关于进一步推进新股发行体制改革的意见，为重启暂停逾一年的IPO展开准备工作。这次改革旨在推进股票发行从核准制向注册制过渡。

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(发稿 张晓翀；审校 黄凯)

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