中国证监会就修订发审委制度征求意见 创业板委员拟由35人减为25人

沪深证交所上周五两融余额减70.4亿元 至两个半月新低
路透北京1月16日 - 中国股市沪综指上周五收跌0.21%。沪深证交所融资融券余额当日减少70.4亿元人民币，连续第四日下跌；两市两融余额为9,202.8亿元，创两个半月来新低。
路透上海9月3日 - 中国证监会周五就修订发行审核委员会办法公开征求意见，拟在保留部分行业专家和买方代表的前提下，适当调减兼职委员数量，同时将创业板发审委员总人数由35人调整为25人。
刊登在证监会网站的修订说明称，创业板发审委成立以来，存在着专职委员满负荷运转，而兼职委员工作量不饱满问题。为进一步优化创业板发审委结构，提高发审委工作效率，拟将创业板发审委员总人数进行调整，主要是调减兼职委员人数。
证监会表示，为进一步发挥发审委对其审核工作的监督作用，拟同步对主板和创业板发审委结构进行完善，适当减少来自证监会机关和派出机构的委员人数，增加来自证监会以外的专家人数。
此前规定中，创业板发审委委员为35名，部分发审委委员可以为专职。其中证监会人员五名，证监会以外人员30名；主板发审委委员25名，部分发审委委员可以为专职。证监会及以外人员分别为五名和20名。
证监会本次征求意见的截止时间为10月2日前。(完)
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(发稿 李宏薇; 审校 林高丽)
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路透上海1月16日 - 中国社会科学院世界经济与政治研究所专家肖立晟撰文称，“收盘价+篮子货币”的汇率形成机制虽缓解人民币贬值压力，遏制外储急降势头，但却无法解决市场出清问题；中国央行应沿着“8·11”汇改最初的思路，让市场供求占主导地位，最终实施真正的浮动汇率制度。