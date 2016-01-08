IPO新规初期新股发行将按各交易日均衡申购原则安排--中国证监会（更新版）

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
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路透北京1月8日 - 中国证监会新闻发言人邓舸周五表示，在发布新版新股发行制度后，证监会将根据市场和交易系统初期运行情况，按照有利于增强市场活力、维护市场稳定的原则，合理安排新股发行。初期新股发行将按各交易日均衡申购的原则安排，后期逐步进行调整。
他在新闻例会上称，股票发行新规发布后，已过会公司需按新规则要求，制定切实可行的填补回报措施、按新的信息披露要求修改补充招股说明书、履行会后事项程序等，预计这些准备工作需要半个月左右时间。新规下的股票发行启动时间取决于企业这些准备工作完成情况。
他并表示，证监会将根据市场和交易系统初期运行情况，按照有利于增强市场活力，维护市场稳定的原则，合理安排新股发行。为明确市场预期，证监会仍将在企业发行核准后，通过证监会微博、微信，第一时间公布核准企业的家数和名单。
证监会上周四发布新版新股发行制度的相关规则，于1月1日起施行，包括投资者申购新股时无需再预先缴款。
邓舸指出，全国人大审议通过注册制改革授权决定，该决定自2016年3月1日起施行。3月1日是指全国人大授权决定二年施行期限的起算点，并不是注册制改革正式启动的起算点，改革实施的具体时间将在完成有关制度规则后另行提前公告。
国务院将根据全国人大的授权作出制度安排，出台文件。证监会将根据国务院确定的制度安排，制定《股票公开发行注册管理办法》等相关部门规章和规范性文件。目前，证监会正起草相关规章规则，待各方面条件成熟后，将按规定向社会公开征求意见。
在注册制正式实施前，证监会将按照现行核准制的要求，继续做好股票发行审核工作。与此同时，证监会将做好发行审核工作向注册制过渡的预案，对发行审核工作作出合理安排，确保实现发行审核工作的平稳衔接。相关方案将及时向社会公布。（完）
(发稿 张晓翀；撰写 林琦; 审校 张喜良/杨淑祯)
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路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.88618人民币)