IPO新规初期新股发行将按各交易日均衡申购原则安排--中国证监会（更新版）

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路透北京1月8日 - 中国证监会新闻发言人邓舸周五表示，在发布新版新股发行制度后，证监会将根据市场和交易系统初期运行情况，按照有利于增强市场活力、维护市场稳定的原则，合理安排新股发行。初期新股发行将按各交易日均衡申购的原则安排，后期逐步进行调整。

他在新闻例会上称，股票发行新规发布后，已过会公司需按新规则要求，制定切实可行的填补回报措施、按新的信息披露要求修改补充招股说明书、履行会后事项程序等，预计这些准备工作需要半个月左右时间。新规下的股票发行启动时间取决于企业这些准备工作完成情况。

他并表示，证监会将根据市场和交易系统初期运行情况，按照有利于增强市场活力，维护市场稳定的原则，合理安排新股发行。为明确市场预期，证监会仍将在企业发行核准后，通过证监会微博、微信，第一时间公布核准企业的家数和名单。

证监会上周四发布新版新股发行制度的相关规则，于1月1日起施行，包括投资者申购新股时无需再预先缴款。

邓舸指出，全国人大审议通过注册制改革授权决定，该决定自2016年3月1日起施行。3月1日是指全国人大授权决定二年施行期限的起算点，并不是注册制改革正式启动的起算点，改革实施的具体时间将在完成有关制度规则后另行提前公告。

国务院将根据全国人大的授权作出制度安排，出台文件。证监会将根据国务院确定的制度安排，制定《股票公开发行注册管理办法》等相关部门规章和规范性文件。目前，证监会正起草相关规章规则，待各方面条件成熟后，将按规定向社会公开征求意见。

在注册制正式实施前，证监会将按照现行核准制的要求，继续做好股票发行审核工作。与此同时，证监会将做好发行审核工作向注册制过渡的预案，对发行审核工作作出合理安排，确保实现发行审核工作的平稳衔接。相关方案将及时向社会公布。（完）