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中国财经 | 2016年 2月 19日 星期五 17:34 BJT

中国证监会未要求暂缓申报及发行新QDII产品 仍正常注册发行

路透北京2月19日 - 中国证监会官方微博周五指出，证监会未要求暂缓申报及发行新的QDII产品。目前QDII产品仍按照相关法规正常注册发行。

此前，路透援引消息称，中国监管层近期已对多家拥有QDII（合格境内机构投资者）资格的基金公司进行指导，让其暂缓发行新的QDII产品；同时明确指出，QDII境外证券投资额度的核准职能在外管局，而核准额度内的产品审批职责在证监会。

之后，国内媒体报导称，部分公募基金公司接到监管层的窗口指导，暂停新发QDII产品，QDIE业务也被临时叫停，并称多位基金公司的人士表示，窗口指导来自国家外汇管理局，此举目的在于限制资本外流。（完）

(发稿 张晓翀；审校 林高丽)

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