中国证监会未要求暂缓申报及发行新QDII产品 仍正常注册发行

路透北京2月19日 - 中国证监会官方微博周五指出，证监会未要求暂缓申报及发行新的QDII产品。目前QDII产品仍按照相关法规正常注册发行。

此前，路透援引消息称，中国监管层近期已对多家拥有QDII（合格境内机构投资者）资格的基金公司进行指导，让其暂缓发行新的QDII产品；同时明确指出，QDII境外证券投资额度的核准职能在外管局，而核准额度内的产品审批职责在证监会。