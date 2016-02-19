中国证监会未要求暂缓申报及发行新QDII产品 仍正常注册发行

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透北京2月19日 - 中国证监会官方微博周五指出，证监会未要求暂缓申报及发行新的QDII产品。目前QDII产品仍按照相关法规正常注册发行。
此前，路透援引消息称，中国监管层近期已对多家拥有QDII（合格境内机构投资者）资格的基金公司进行指导，让其暂缓发行新的QDII产品；同时明确指出，QDII境外证券投资额度的核准职能在外管局，而核准额度内的产品审批职责在证监会。
之后，国内媒体报导称，部分公募基金公司接到监管层的窗口指导，暂停新发QDII产品，QDIE业务也被临时叫停，并称多位基金公司的人士表示，窗口指导来自国家外汇管理局，此举目的在于限制资本外流。（完）
(发稿 张晓翀；审校 林高丽)
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.88618人民币)