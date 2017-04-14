证监会下发新一批10家公司IPO批文 料融资总额至多51亿元

中国财政部称穆迪调降中国评级是基于“顺周期”评级的不恰当方法
路透北京5月24日 - 中国财政部周三回应称，是次穆迪调降中国评级是基于“顺周期”评级的不恰当方法，其关于中国实体经济债务规模将快速增长、相关改革措施难见成效、政府将继续通过刺激政策维持经济增速等观点，在一定程度上高估了中国经济面临的困难，低估了中国政府深化供给侧结构性改革和适度扩大总需求的能力。
路透上海4月14日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过51亿元人民币。
本次核发IPO批文的新股包括：拟在上交所主板上市的金能科技股份有限公司、浙江奥翔药业股份有限公司、上海鸣志电器股份有限公司、常州永安公共自行车系统股份有限公司、江阴市恒润重工股份有限公司、浙江寿仙谷医药股份有限公司六家；深交所中小板的深圳市金溢科技股份有限公司，以及深交所创业板的太龙（福建）商业照明股份有限公司、江苏金陵体育器材股份有限公司、杭州园林设计院股份有限公司。
本次将有江阴市恒润重工股份有限公司、太龙（福建）商业照明股份有限公司、江苏金陵体育器材股份有限公司、杭州园林设计院股份有限公司等四家公司直接定价发行。上述企业及其承销商将分别与沪深交易所协商确定发行日程，并陆续刊登招股文件。（完）
(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
路透北京5月24日 - 中国财政部周三回应称，是次穆迪调降中国评级是基于“顺周期”评级的不恰当方法，其关于中国实体经济债务规模将快速增长、相关改革措施难见成效、政府将继续通过刺激政策维持经济增速等观点，在一定程度上高估了中国经济面临的困难，低估了中国政府深化供给侧结构性改革和适度扩大总需求的能力。
路透香港5月24日 - 由乐视控股创始人贾跃亭控制、停牌快将两个月的酷派集团称，2016年度业绩尚有六项未完成之审计事项，当中涉及多笔款项，其股份将继续停牌直至6月底前公布业绩为止。
香港天文台于上午11时30分，发出今年首个黑色暴雨警告，表示广泛地区已录得、或预料会有每小时雨量超过70毫米的大雨，雨势可能持续。（完）