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中国财经 | 2017年 4月 14日 星期五 18:14 BJT

证监会下发新一批10家公司IPO批文 料融资总额至多51亿元

路透上海4月14日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过51亿元人民币。

本次核发IPO批文的新股包括：拟在上交所主板上市的金能科技股份有限公司、浙江奥翔药业股份有限公司、上海鸣志电器股份有限公司、常州永安公共自行车系统股份有限公司、江阴市恒润重工股份有限公司、浙江寿仙谷医药股份有限公司六家；深交所中小板的深圳市金溢科技股份有限公司，以及深交所创业板的太龙（福建）商业照明股份有限公司、江苏金陵体育器材股份有限公司、杭州园林设计院股份有限公司。

本次将有江阴市恒润重工股份有限公司、太龙（福建）商业照明股份有限公司、江苏金陵体育器材股份有限公司、杭州园林设计院股份有限公司等四家公司直接定价发行。上述企业及其承销商将分别与沪深交易所协商确定发行日程，并陆续刊登招股文件。（完）

(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)

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