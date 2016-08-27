中国证监会对金徽酒及其首发保荐机构国泰君安采取行政监管措施

路透北京8月26日 - 中国证监会周五称，国泰君安在保荐金徽酒(603919.SS)首发项目过程中，向证监会提交的会后事项承诺函中未如实说明发行人2015年利润分配情况，对发行人实施分红事项未主动向证监会履行告知义务，因此对金徽酒及国泰君安采取了出具警示函的行政监管措施。

证监会网站新闻稿称，证监会并对该项目的两位签字保荐代表人采取“6个月不受理相关保荐代表人具体负责的推荐”的行政监管措施。证监会发行主管部门已就上述事项对相关律师事务所、会计师事务所负责人、签字律师和会计师进行了约谈提醒。

新闻稿并称，金徽酒作为发行人在通过发审会审核后，承诺首次公开发行股票前滚存的未分配利润归新老股东共享。之后，发行人发生利润分配重大会后事项时，未主动向证监会履行告知义务，擅自改动已完成封卷程序的招股说明书中利润分配相关信息并对外刊登。

国泰君安周五收报18.41元，过去一个月累计上涨4.07%。（完）