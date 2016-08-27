中国证监会对金徽酒及其首发保荐机构国泰君安采取行政监管措施

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京8月26日 - 中国证监会周五称，国泰君安在保荐金徽酒(603919.SS)首发项目过程中，向证监会提交的会后事项承诺函中未如实说明发行人2015年利润分配情况，对发行人实施分红事项未主动向证监会履行告知义务，因此对金徽酒及国泰君安采取了出具警示函的行政监管措施。
证监会网站新闻稿称，证监会并对该项目的两位签字保荐代表人采取“6个月不受理相关保荐代表人具体负责的推荐”的行政监管措施。证监会发行主管部门已就上述事项对相关律师事务所、会计师事务所负责人、签字律师和会计师进行了约谈提醒。
新闻稿并称，金徽酒作为发行人在通过发审会审核后，承诺首次公开发行股票前滚存的未分配利润归新老股东共享。之后，发行人发生利润分配重大会后事项时，未主动向证监会履行告知义务，擅自改动已完成封卷程序的招股说明书中利润分配相关信息并对外刊登。
国泰君安周五收报18.41元，过去一个月累计上涨4.07%。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
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路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。