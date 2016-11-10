中国证监会投保局原局长李量腐败案开庭 被控受贿近700万元

路透北京11月10日 - 中国法制网周四称，中国证监会投资者保护局原局长李量受贿案今日开庭，检方指控其受贿近700万元人民币，审判结果将择日宣判。

刊登在法制网的新闻稿显示，扬州市人民检察院指控被告人李量在2000年至2012年期间，利用职务便利，为广东康美药业股份有限公司(600518.SS)、乐视网信息技术(北京)股份有限公司(300104.SZ)等9家公司申请公开发行股票或上市提供帮助。

检方并指控其于2000年至2013年期间收受上述公司投资人所送财物，共计折合693.622654万元，提请以受贿罪追究李量的刑事责任。庭审中，检察机关出示了相关证据，李量当庭表示认罪悔罪。（完）