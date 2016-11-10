中国证监会投保局原局长李量腐败案开庭 被控受贿近700万元

香港政务司司长林郑月娥提出请辞 拟竞选下届特首
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透北京11月10日 - 中国法制网周四称，中国证监会投资者保护局原局长李量受贿案今日开庭，检方指控其受贿近700万元人民币，审判结果将择日宣判。
刊登在法制网的新闻稿显示，扬州市人民检察院指控被告人李量在2000年至2012年期间，利用职务便利，为广东康美药业股份有限公司(600518.SS)、乐视网信息技术(北京)股份有限公司(300104.SZ)等9家公司申请公开发行股票或上市提供帮助。
检方并指控其于2000年至2013年期间收受上述公司投资人所送财物，共计折合693.622654万元，提请以受贿罪追究李量的刑事责任。庭审中，检察机关出示了相关证据，李量当庭表示认罪悔罪。（完）
(发稿 张晓翀；审校 杨淑祯)
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透华盛顿1月12日 - 美国参议院周四就废止奥巴马医保法案采取首个明确步骤，投票通过指示多个关键委员会起草法案，废除这项奥巴马总统任内意义重大的计划。
路透首尔1月12日 - 韩国特别检察官办公室发言人周四称，特别检察官尚未决定是否对三星电子副会长李在镕发出逮捕令。 发言人Lee Kyu-chul称，对李在镕正在进行调查，是否发出逮捕令要等到周四调查完成。 周四稍早检方以嫌疑人身份传唤了李在镕。(完) (翻译 张荻；审校 艾茂林)