中国证监会称将对具备分红能力而不分红的公司进行监管约谈

路透北京3月31日 - 中国证监会周五表示，将进一步加强监管，研究制定对付“铁公鸡”的硬措施，对具备分红能力而不分红的公司进行监管约谈，督促相关上市公司控股股东切实履行责任，支持上市公司履行现金分红义务；结合严格“高送转”监管开展专项检查，对未按规定和公司章程分红的公司，依规采取行政监管措施。

证监会网站新闻稿称，在对公开发行证券设置现金分红条件的基础上，研究对非公开发行股票设置现金分红条件，强化监管约束。

证监会表示，部分上市公司质量不过关，分红不主动，回报股东的意识极为淡薄。沪深两市仍有部分公司在每股收益和累计未分配利润均为正的情况下，连续多年未进行现金分红。个别公司非但忽视现金分红，甚至制造高送转等噱头炒概念、博眼球，助长市场的投机气氛，罔顾中小投资者利益。

证监会认为，总体来看，上市公司的分红意愿、分红稳定性都有了提高和改善。2016年，沪深两市有2,031家公司现金分红，共计8,301亿元；有1,128家公司已连续5年现金分红，有1,415家上市公司已连续3年现金分红。

证监会近期多次表示，将继续完善制度，引导上市公司结合自身发展阶段和资金状况，通过现金分红实实在在地回报投资者，强化市场长期投资理念。对于有能力但长期不分红的公司，将进一步加强监管约束。（完）

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