中国证监会公布2015年证券公司分类结果 C类券商较去年明显减少

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京7月17日 - 中国证监会周五公布的2015年证券公司分类结果显示，大部分证券公司合规管理和风险控制的整体状况良好，相比去年，C类级别的券商明显减少。
刊登在证监会网站的新闻稿称，分类结果是根据审慎监管的需要，以证券公司风险管理能力为基础，对证券公司进行的综合性评价。证券公司分为A（AAA、AA、A）、B（BBB、BB、B）、C（CCC、CC、C）、D、E等5大类11个级别，A、B、C三大类中各级别公司均为正常经营公司。
证监会根据证券公司分类结果对不同类别的证券公司在行政许可、监管资源分配、现场检查和非现场检查频率等方面实施区别对待的监管政策。
证券业协会近期公布了2015年上半年的经营数据，125家公司上半年实现营业收入3,305.08亿元人民币，去年同期是930.3亿，同比增速超过250%，实现净利润1,531.96亿,去年同期是323.49亿，同比增速达到374%。
另据统计，截至2015年6月30日,125家证券公司总资产为8.27万亿元,净资产为1.30万亿元,净资本为1.14万亿元,客户交易结算资金余额3.41万亿元,托管证券市值38.62万亿元,受托管理资金本金总额10.23万亿元。[nL4S0ZV05E]
欲浏览全部结果，点选证监会网站 here （完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
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