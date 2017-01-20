中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为

路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。

他在新闻例会上指出，上市公司再融资是促进社会资本形成、支持实体经济发展的重要手段，但目前也存在一些问题，突出表现在部分上市公司过度融资、融资结构不合理、募集资金使用随意性大、效益不高等。

他说，未来将健全上市公司募集资金使用现场检查制度，督促保荐机构对在审上市公司再融资项目进行复核。现行再融资制度从2006年开始实施，有必要对实施情况和效果进行评估，予以优化调整。

总体考虑是严格再融资审核标准和条件，解决非公开发行与其他融资方式失衡的结构性问题，发展可转债和优先股品种，抑制上市公司过度融资行为。

对于股东减持行为，他说，股份转让是上市公司股东的基本权利，但权利的行使必须依法合规，在不影响市场秩序的前提下进行。大股东在减持股份时应当诚实守信，严格按照法律法规、自律规则并遵守承诺，不得滥用控制地位和信息优势侵害中小股东合法权益。

对于减持过程中涉嫌信息披露虚假、内幕交易、操纵市场等违法违规行为，证监会将坚决查处，严格追责。

他还透露，下一步，证监会将进一步加强并购重组监管，持续完善相关制度规则，重点遏制“忽悠式”、“跟风式”和盲目跨界重组，引导资金更多投向有利于产业整合升级的并购重组，趋利避害，更好发挥并购重组的积极作用。

近阶段市场对于新股发行速度过快颇有担忧，新华社等官方媒体近期纷纷撰文回应，去年首次公开发行（IPO）筹资量仅是再融资的八分之一，因此当前A股市场应止住天量再融资和野蛮减持两大“出血点”，监管层应尽快完善并严格执行相关制度规则，对再融资和减持行为进行合理引导和规范。（完）