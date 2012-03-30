证监会：上市公司并购重组分道审核制在准备中

路透北京3月30日电---中国证监会副主席庄心一称,上市公司并购重组分道审核制度目前正在准备中.这将为并购和重组申请分类後区别对待,有条件地简化审核程序和事项.

中国证券报周五报导并称,庄心一此前曾表示,上市公司并购重组"分道制"将随着与其相关的配套项目、基础工作逐项出台实施或准备到位而启动并逐步推开;考虑到相关各方情况的差异,此项制度也可能先从具备条件的地方做起.

他在券商监管问题方面表示,这些年券商创新的制度空间也在不断增加.此前他曾称,证监会明确了监管要"设底线、留空间"的思路,最近证监会将此调整为"定准底线、放大空间",是根据实际,监管与行业市场动态互动的结果.

中国最大券商--中信证券股份有限公司(600030.SS)(6030.HK)去年实现净利润125.76亿元人民币,同比增长11.18%.中信并有望购买里昂证券全部股权.(完)

--发稿 李然; 审校 杨淑祯

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