证监会：上市公司并购重组分道审核制在准备中

中国商务部称严重质疑欧委会对中国中厚板产品的反倾销措施
路透北京3月1日 - 针对欧盟对中国中厚钢板产品采取反倾销措施，中国商务部贸易救济调查局局长王贺军发表谈话称，对欧委会裁定高税率的方法和决定表示严重质疑，并表示中方对欧盟在钢铁领域表现出的贸易保护主义倾向表示高度关注。
路透北京3月30日电---中国证监会副主席庄心一称,上市公司并购重组分道审核制度目前正在准备中.这将为并购和重组申请分类後区别对待,有条件地简化审核程序和事项.
中国证券报周五报导并称,庄心一此前曾表示,上市公司并购重组"分道制"将随着与其相关的配套项目、基础工作逐项出台实施或准备到位而启动并逐步推开;考虑到相关各方情况的差异,此项制度也可能先从具备条件的地方做起.
他在券商监管问题方面表示,这些年券商创新的制度空间也在不断增加.此前他曾称,证监会明确了监管要"设底线、留空间"的思路,最近证监会将此调整为"定准底线、放大空间",是根据实际,监管与行业市场动态互动的结果.
中国最大券商--中信证券股份有限公司(600030.SS)(6030.HK)去年实现净利润125.76亿元人民币,同比增长11.18%.中信并有望购买里昂证券全部股权.(完)
--发稿 李然; 审校 杨淑祯
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京3月1日 - 针对欧盟对中国中厚钢板产品采取反倾销措施，中国商务部贸易救济调查局局长王贺军发表谈话称，对欧委会裁定高税率的方法和决定表示严重质疑，并表示中方对欧盟在钢铁领域表现出的贸易保护主义倾向表示高度关注。
路透3月1日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时间16:27时，1港元=0.88609人民币)
路透上海/香港3月1日 - 中国共享单车初创企业Ofo表示，已在新一轮融资中筹得4.5亿美元。目前该公司正在与资金雄厚的对手摩拜单车相竞争。