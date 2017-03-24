中国证监会称下一步将重点遏制忽悠式、跟风式、盲目跨界重组

路透测算的人民币兑美元中间价今日料开在6.9056元附近
路透上海5月24日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周三预计会开在6.9056元附近，较上日贬值约395点。
路透上海3月24日 - 中国证监会新闻发言人邓舸周五在例行新闻发布会上表示，下一步，证监会将进一步加强并购重组监管，及时分析研判并购市场新问题，完善规则，重点遏制忽悠式、跟风式、盲目跨界重组，严厉打击重组过程的信披违规和内幕交易行为。
据上海证券报网站援引他在发布会上指出，2016年国内并购重组交易总额达到2.3万亿元人民币。但是去年壳资源炒作、壳公司股价扭曲等问题相继出现，证监会严格了重组上市的认定标准，加大对交易各方约束，比如重组上市项目不允许配套融资，锁定期更长等。实践证明，办法的修订行之有效，避免了炒壳等行为对市场的伤害。
去年9月，证监会修订并发布了上市公司重大资产重组管理办法。而2016年全年，证监会核准的重组上市项目19单，同比下降49%。
据他介绍，由于是否构成重组上市，在政策上有较大差异，部分公司规避重组上市的动机更为突出，最近出现了一些新现象，比如：突击打散标的资产股权，刻意委托大量表决权给他人，还有定向锁价配套融资来规避实控人变更的认定，进而逃避重组上市监管。对于此类情形，证监会依规认定其构成重组上市，目前已有九单此类项目终止了重组。
此外，前期有四家涉及控制权变更且注入资产的方案相继被否，共同特征是：向一方转让上市公司控制权，同时向关联其他方跨界购买大量新资产，新购买资产明显不属于同业或上下游，与典型的重组上市相比情况更复杂多变，需要从严监管。（完）
(发稿 林琦; 审校 曾祥进)
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路透上海5月24日 - 中国中型券商--长江证券股份有限公司周二晚公告称，公司第一大股东新理益集团当天增持长江证券541.7万股股份，约占后者总股本0.1%；未来一年新理益集团拟增持至少3,000万股长江证券股份。
路透北京5月23日 - 陷入私签债券交易协议风波的中国国海证券周二称，伪造印章并私签债券交易事涉债券主要为安全性和流动性较高的国债、国开债，预计信用风险较低，未来现金流稳定，不存在到期无法偿还的违约风险；事涉债券未出现减值迹象，因此不计提减值准备。