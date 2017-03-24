中国证监会称下一步将重点遏制忽悠式、跟风式、盲目跨界重组

路透上海3月24日 - 中国证监会新闻发言人邓舸周五在例行新闻发布会上表示，下一步，证监会将进一步加强并购重组监管，及时分析研判并购市场新问题，完善规则，重点遏制忽悠式、跟风式、盲目跨界重组，严厉打击重组过程的信披违规和内幕交易行为。

据上海证券报网站援引他在发布会上指出，2016年国内并购重组交易总额达到2.3万亿元人民币。但是去年壳资源炒作、壳公司股价扭曲等问题相继出现，证监会严格了重组上市的认定标准，加大对交易各方约束，比如重组上市项目不允许配套融资，锁定期更长等。实践证明，办法的修订行之有效，避免了炒壳等行为对市场的伤害。

去年9月，证监会修订并发布了上市公司重大资产重组管理办法。而2016年全年，证监会核准的重组上市项目19单，同比下降49%。

据他介绍，由于是否构成重组上市，在政策上有较大差异，部分公司规避重组上市的动机更为突出，最近出现了一些新现象，比如：突击打散标的资产股权，刻意委托大量表决权给他人，还有定向锁价配套融资来规避实控人变更的认定，进而逃避重组上市监管。对于此类情形，证监会依规认定其构成重组上市，目前已有九单此类项目终止了重组。

此外，前期有四家涉及控制权变更且注入资产的方案相继被否，共同特征是：向一方转让上市公司控制权，同时向关联其他方跨界购买大量新资产，新购买资产明显不属于同业或上下游，与典型的重组上市相比情况更复杂多变，需要从严监管。（完）