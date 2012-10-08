证监会本周重启主板新股审批

中国证监会称上市公司非公开发行股票数量不得超过总股本的20%（更新版）
路透北京2月19日 - 中国证监会周末表示，上市公司申请非公开发行股票的，拟发行的股份数量不得超过本次发行前总股本的20%。上市公司申请增发、配股、非公开发行股票的，本次发行董事会决议日距离前次募集资金到位日原则上不得少于18个月，但并购重组发行股份购买资产部分的定价则继续执行重组办法有关规定。
路透上海10月8日电---中国证监会发审委本周三(10日)将召开会议,审议两家企业的首次公开发行(IPO)申请.这是7月底以来发审委首次召开会议审议主板新股的IPO申请.
证监会网站公告显示,周三上会审议的两家企业是重庆燃气集团股份有限公司和深圳市崇达电路技术股份有限公司.根据预披露材料,重庆燃气拟发行不超过1.91亿股,募集资金21.23亿元拟投入都市区天然气外环管网及区域中心城市输气干线工程等.
9月28日证监会创业板发审委已召开会议审核创业板新股的IPO申请.至此,停顿了一段时间的主板和创业板新股审核工作全面恢复,这亦令一些投资者的停发新股救市预期落空.(完)
--发稿 林琦; 审校 张喜良
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路透上海2月18日 - 中国商务部和海关总署周六联合发布公告称，本年度暂停进口朝鲜（北韩）原产煤炭，包括海关已接受申报但尚未办理放行手续的煤炭，自明日（19日）起执行，有效期至12月31日。
路透上海2月18日 - 中国央行周五晚间发布2016年四季度货币政策执行报告表示，下一阶段将实施好稳健中性的货币政策，更好地平衡稳增长、调结构、抑泡沫和防风险之间的关系，为供给侧结构性改革营造适宜的货币金融环境，并综合运用价、量工具和宏观审慎政策加强预调微调，调节好货币闸门，保持流动性基本稳定。