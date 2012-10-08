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中国财经 | 2012年 10月 8日 星期一 10:17 BJT

证监会本周重启主板新股审批

路透上海10月8日电---中国证监会发审委本周三(10日)将召开会议,审议两家企业的首次公开发行(IPO)申请.这是7月底以来发审委首次召开会议审议主板新股的IPO申请.

证监会网站公告显示,周三上会审议的两家企业是重庆燃气集团股份有限公司和深圳市崇达电路技术股份有限公司.根据预披露材料,重庆燃气拟发行不超过1.91亿股,募集资金21.23亿元拟投入都市区天然气外环管网及区域中心城市输气干线工程等.

9月28日证监会创业板发审委已召开会议审核创业板新股的IPO申请.至此,停顿了一段时间的主板和创业板新股审核工作全面恢复,这亦令一些投资者的停发新股救市预期落空.(完)

--发稿 林琦; 审校 张喜良

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