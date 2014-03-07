姚刚：证监会发审会将在3月份启动

路透北京3月7日 -中国证监会副主席姚刚周五透露，证监会发审会将在3月份启动，但当月可能不会有企业发行。现在处于年报时间点，同时证监会也在为完善和微调政策修改相关文件。

姚刚在参加中国两会联组讨论时表示，今后将适当放宽创新型企业到创业板上市的条件，但现行法律并不支持亏损企业上市，同时连续亏损依规应退市；目前创业板再融资制度的设计、相关法规规章的起草已基本结束，希望能够在较快的时间推出。

“3月份应该有发审会的开始，但是发审会开完了以后，3月份发行可能恐怕比较难，因为正是公布年报的时期。”他称。

针对委员普遍关心的企业海外上市及并购问题，姚刚透露，全流通对中国企业海外并购非常有用，目前证监会正推进对H股全流通的研究，过去有些规定目前已经发生变化，今后只要股东大会认可就可以全流通。

他并指出，证监会正在研究各个板块之间的转板机制，包括转板的程序和条件的。对于各板块的转板机制，转板必须在符合目前法律法规的要求下才能转板。

中国于今年1月重启新股首次公开发行，沪深两市当月总共有35只新股IPO，其中包括4家主板公司，23家中小板公司以及8家创业板公司。目前仍有50多只已过会公司排队等待发行。（完）

(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。