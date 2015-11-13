沪深证交所融资保证金最低比例提至100% 以防范系统性风险（更新版）

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
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路透北京11月13日 - 中国沪深证交所周五表示，为防范系统性风险，有必要实施逆周期调节，决定将投资者融资买入证券时的融资保证金最低比例由50%提高至100%，并自11月23日开始实施。
证交所新闻稿称，近期随着市场回暖，融资规模和交易额再次快速上升，部分客户追涨行为明显，融资买入涨幅高、市盈率高等高风险股票金额较大。本次提高融资保证金比例，适当降低杠杆水平，可促进市场持续健康发展。
“融资(保证金比例)原来是不超过50%，这次调整为100%，融券方面没有变化。”证监会新闻发言人张晓军在例行新闻发布会上对此表示，“各券商在符合要求的前提下，可以自主确定，但最低不能低于100% 。
他指出，调整后，新开仓融资合约的杠杆水平，将由最高不超过2倍，降低至最高不超过1倍。融券保证金比例不变，仍维持不得低于50%要求。各证券公司在符合监管要求前提下，可以根据客户和自身风险承受能力，自主确定具体比例。
证交所并表示，此次调整仅限于新开融资合约，此前已存续的融资融券合约仍按照调整前的相关规定执行。投资者不需要因此次调整追加保证金或平仓，已存续的融资融券合约可以按照相关规定以及合同约定办理展期。
据张晓军介绍称，截至11月10日，融资余额约1.14万亿元，比9月30日最低值增长26%；交易量10月日均融资交易额约1,020亿元，较9月增长76%，增速明显。11月以来，日均融资交易额1,374.65亿元，较10月增长35%，占A股交易额的比例也由11月2日的10.7%上升至11月9日的14.2%。
**新股坚持低价持续发行**
针对市场关心的新股发行问题，他说，证监会依据制度恢复前期暂缓发行公司中已经进入缴款程序的10家公司新股发行，因暂缓发行至今已超过3个月，在刊登招股意向书前，需要履行会后事项、补充财务信息等法律程序，预计11月20日左右才能刊登招股意向书；剩余18家公司将分两批发行。
他指出，现阶段新股发行依然应坚持低价持续发行，如果超过行业平均市盈率，则需连续三周发布风险提示；本次拟规定公开发行2,000万股以下的小盘股发行一律取消询价环节，由发行人和主承销商协商定价，直接向网上投资者定价发行；有老股发售安排的，因对老股有锁定期要求，作为例外，仍需要履行询价程序。
上海和深圳证券交易所稍早公告称，为进一步加强对融资融券业务的风险管理，经中国证监会批准，沪深证交所将自11月23日起提高融资保证金比例，将投资者融资买入证券时的融资保证金最低比例由50%提高至100%。
证监会上周五宣布，近期将重启A股首次公开发行（IPO），决定先行恢复此前28家进入新股发行程序中的10家公司发行，预计准备时间为两周；证监会相关负责人称，上述10家公司需补充财务信息，11月20日以后安排第一家发行。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
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