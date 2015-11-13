沪深证交所融资保证金最低比例提至100% 以防范系统性风险（更新版）

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路透北京11月13日 - 中国沪深证交所周五表示，为防范系统性风险，有必要实施逆周期调节，决定将投资者融资买入证券时的融资保证金最低比例由50%提高至100%，并自11月23日开始实施。

证交所新闻稿称，近期随着市场回暖，融资规模和交易额再次快速上升，部分客户追涨行为明显，融资买入涨幅高、市盈率高等高风险股票金额较大。本次提高融资保证金比例，适当降低杠杆水平，可促进市场持续健康发展。

“融资(保证金比例)原来是不超过50%，这次调整为100%，融券方面没有变化。”证监会新闻发言人张晓军在例行新闻发布会上对此表示，“各券商在符合要求的前提下，可以自主确定，但最低不能低于100% 。

他指出，调整后，新开仓融资合约的杠杆水平，将由最高不超过2倍，降低至最高不超过1倍。融券保证金比例不变，仍维持不得低于50%要求。各证券公司在符合监管要求前提下，可以根据客户和自身风险承受能力，自主确定具体比例。

证交所并表示，此次调整仅限于新开融资合约，此前已存续的融资融券合约仍按照调整前的相关规定执行。投资者不需要因此次调整追加保证金或平仓，已存续的融资融券合约可以按照相关规定以及合同约定办理展期。

据张晓军介绍称，截至11月10日，融资余额约1.14万亿元，比9月30日最低值增长26%；交易量10月日均融资交易额约1,020亿元，较9月增长76%，增速明显。11月以来，日均融资交易额1,374.65亿元，较10月增长35%，占A股交易额的比例也由11月2日的10.7%上升至11月9日的14.2%。

**新股坚持低价持续发行**

针对市场关心的新股发行问题，他说，证监会依据制度恢复前期暂缓发行公司中已经进入缴款程序的10家公司新股发行，因暂缓发行至今已超过3个月，在刊登招股意向书前，需要履行会后事项、补充财务信息等法律程序，预计11月20日左右才能刊登招股意向书；剩余18家公司将分两批发行。

他指出，现阶段新股发行依然应坚持低价持续发行，如果超过行业平均市盈率，则需连续三周发布风险提示；本次拟规定公开发行2,000万股以下的小盘股发行一律取消询价环节，由发行人和主承销商协商定价，直接向网上投资者定价发行；有老股发售安排的，因对老股有锁定期要求，作为例外，仍需要履行询价程序。

上海和深圳证券交易所稍早公告称，为进一步加强对融资融券业务的风险管理，经中国证监会批准，沪深证交所将自11月23日起提高融资保证金比例，将投资者融资买入证券时的融资保证金最低比例由50%提高至100%。

证监会上周五宣布，近期将重启A股首次公开发行（IPO），决定先行恢复此前28家进入新股发行程序中的10家公司发行，预计准备时间为两周；证监会相关负责人称，上述10家公司需补充财务信息，11月20日以后安排第一家发行。（完）