证监会称市场受突发因素的影响正逐步消除（更新版）

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路透北京6月28日 - 中国证监会发言人周五称，当前市场受临时性，突发性因素的影响正在逐步消除，市场运行已恢复稳定。同时，针对近期市场关注的房地产企业再融资开闸问题，他表示存在违法违规行为的房地产开发企业将暂停上市。

证监会发言人在例行记者会上并公布修订的券商客户资产管理业务管理办法，删除此前关于投资者超过200人的集合计划的相关规定，删除关于大集合双10%投资比例的限制规定，今后将不再有大集合小集合的划分。

“对存在闲置土地和炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为的房地产开发企业，将暂停上市和重大资产重组。证监会将坚持贯彻这一政策，会加强与国土资源部门的联动，并依据其意见审定房地产企业是否存在违规行为”，证监会指出。

中国股市沪综指.SSEC在经历此前连续七个交易日下跌之后，今日终于反弹收升，其中房地产股领涨，有市场传言称房地产企业再融资或开闸。

而6月当月沪综指累计跌幅高达14%，创近四年来最大单月跌幅，因近期国内外金融市场大幅波动，且受国内银行间流动性困境波及。

证监会对此表示，中国正处于城镇化和工业化发展的机遇期，目前总体经济面平稳，政策和市场预期稳定，这都为股市的稳定提供条件。

“下个阶段，证监会将加快股市的改革开放，做大做强主板，改革创业板，积极探索优先股方案，保护投资者利益。”发言人称。

此外，证监会还表示，近期组织的现场检查发现整个券商资管业务运行正常，没有发现存在重大系统性的风险。(完)

(发稿 尹嫄婷; 审校 林高丽)

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