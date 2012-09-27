证监会将召开例行新闻会 但无关新股发行制度改革

和君创业向中国当局申诉麦当劳出售中国业务案
路透香港2月16日 - 中国的和君创业管理咨询公司过去曾在对抗可口可乐及苹果的反垄断大战中扮演助攻角色，现在则将矛头对准美国速食业龙头麦当劳。和君创业向中国监管当局提出申诉，认为麦当劳出售中国业务之举，可能损害员工及消费者。
路透北京9月27日电---接近监管层人士周四向路透表示,中国证监会下午将召开例行新闻会,但无关新股发行制度改革.
中国股市沪综指周四午後受市场传言"新股可能暂停发行数月"消息提振,盘中大涨逾3%,券商、保险等金融股领涨.
昨日保监会公布首批保险资金投资管理人名单,预示险资或将开始进入股市,亦大幅提振市场.(完)
--发稿 赵红梅; 审校 黄凯
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路透香港2月16日 - 中国的和君创业管理咨询公司过去曾在对抗可口可乐及苹果的反垄断大战中扮演助攻角色，现在则将矛头对准美国速食业龙头麦当劳。和君创业向中国监管当局提出申诉，认为麦当劳出售中国业务之举，可能损害员工及消费者。
路透上海/北京2月16日 - 人民币兑美元即期周四连四日收升至逾三周新高，中间价亦略升。交易员指出，尽管有油盘购汇，但市场上结汇仍占上风。离岸CNH也顺着美元调整而收复上周部分跌幅，两地汇价保持倒挂。离岸人民币流动性基本平稳，也说明资金对人民币贬值押注并不多。
涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为18.11%，高于上交易日收盘的18.07%。