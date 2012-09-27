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中国财经 | 2012年 9月 27日 星期四 15:43 BJT

证监会将召开例行新闻会 但无关新股发行制度改革

路透北京9月27日电---接近监管层人士周四向路透表示,中国证监会下午将召开例行新闻会,但无关新股发行制度改革.

中国股市沪综指周四午後受市场传言"新股可能暂停发行数月"消息提振,盘中大涨逾3%,券商、保险等金融股领涨.

昨日保监会公布首批保险资金投资管理人名单,预示险资或将开始进入股市,亦大幅提振市场.(完)

--发稿 赵红梅; 审校 黄凯

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