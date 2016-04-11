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中国财经 | 2016年 4月 11日 星期一 08:49 BJT

中国证监会任命王建军为深交所总经理 原总经理宋丽萍另有任用

路透上海4月11日 - 中国深圳证券交易所周日宣布，中国证监会任命王建军为深交所总经理，免去宋丽萍总经理职务，另有任用。

据中国证监会网站，王建军于2015年3月任证监会办公厅主任、党委办公室主任，此前还担任过市场监管部主任、研究中心主任。

宋丽萍自2002年起出任深交所常务副总经理，2008年起担任总经理。（完）

(发稿 林琦; 审校 黄凯)

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