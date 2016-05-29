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中国财经 | 2016年 5月 30日 星期一 07:19 BJT

中国国务院任命赵争平为证监会副主席

路透上海5月29日 - 中国证监会网站周六刊登通知，经国务院决定，任命赵争平为中国证券监督管理委员会副主席，此前其担任中国证监会主席助理。

现年54岁的赵争平，先后在农业部办公厅、国务院办公厅工作，2000年11月调任中国证监会，先后在政策研究室、办公厅、党委办公室等部门担任领导职务，2006年2月调任郑州商品交易所总经理。2009年11月任中国证监会办公厅主任、党委办公室主任。2015年2月任证监会主席助理、党委委员。

目前中国证监会有三位副主席，即姜洋、李超和方星海。（完）

(发稿 林琦; 审校 林高丽)

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