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中国财经 | 2016年 5月 25日 星期三 11:14 BJT

中国证监会：研究推动银行和相关金融机构有序进入商品期货市场

路透上海5月25日 - 中国证监会副主席方星海周三表示，将研究推动商业银行和相关金融机构有序进入商品期货市场；并推动期货市场对外开放，逐步引入境外投资者。

他在上海衍生品论坛上并指出，初步想法是以特定品种的方式引入境外机构投资者，初期这些品种将包括原油、铁矿石、橡胶，之后在这个基础上逐步扩大。

目前商业银行在商品期货市场中仅能参与黄金和白银期货交易。（完）

(发稿 林琦；撰写 边竞; 审校 张喜良)

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