中国证监会严控定向增发 跨界游戏影视等四产业被禁--财新

路透上海5月11日 - 财新网周三报导引述知情人士的话称，证监会已经部分叫停上市公司跨界定向增发，涉及互联网金融、游戏、影视、VR（虚拟现实）四个行业。同时，这四个行业的并购重组和再融资也被叫停。

报导指出，证监会鼓励上市公司发展实业，例如水泥企业定增跨界做光伏产业是可以的，但跨界做游戏行业的定向增发就会被禁止。

“如果一家上市公司连主营业务都做不好，跨界做跟主业完全不沾边的虚拟产业，通常都是打着并购重组的旗号进行概念炒作，不断吹高泡沫，最终损害的还是投资者利益。”上述知情人士称。

一家投行人士表示，早在今年3月，证监会就已经对上市公司跨界定增第二产业的项目进行收紧，对该类项目进行“专项核查”，但当时并未明确禁止上述四类行业的并购重组，当时属于“小范围”设卡，监管层希望资本市场的资金尽量的流向实体经济产业。

“上述四类虚拟产业的估值存在很大泡沫，很难有明确标准来判断估值是否合理，只要逻辑可行即可，不免引起市场诸多质疑。”上述投行人士举例道，“票房注水在影视行业普遍存在，这种虚假繁荣状态对于影视行业来本身是泡沫，跨界到影视行业的企业和资本有着极大风险。

报导还引述接近证监会人士的话称，“对于这类以炒作题材为目的的并购重组行为，证监会肯定不会再容忍放行。”（完）