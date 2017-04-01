中国证监会下发新一批10家企业IPO批文 募资总额至多59亿元人民币

酷派尚未完成审计事项涉多笔款项 续停牌至6月底前公布业绩
路透香港5月24日 - 由乐视控股创始人贾跃亭控制、停牌快将两个月的酷派集团称，2016年度业绩尚有六项未完成之审计事项，当中涉及多笔款项，其股份将继续停牌直至6月底前公布业绩为止。
路透北京4月1日 - 中国证监会周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过59亿元人民币。
据证监会官方微信称，其中上交所主板4家：广东世运电路科技股份有限公司、江苏新日电动车股份有限公司、新经典文化股份有限公司、上海格尔软件股份有限公司。
深交所中小板3家，海南钧达汽车饰件股份有限公司、周大生珠宝股份有限公司、江苏传艺科技股份有限公司，深交所创业板3家：深圳友讯达科技股份有限公司、上海透景生命科技股份有限公司、南京三超新材料股份有限公司。
其中，本次将有上海格尔软件股份有限公司、上海透景生命科技股份有限公司、南京三超新材料股份有限公司等3家公司直接定价发行。
证监会称，上述企业及其承销商将分别与沪深交易所协商确定发行日程，并陆续刊登招股文件。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
路透香港5月24日 - 由乐视控股创始人贾跃亭控制、停牌快将两个月的酷派集团称，2016年度业绩尚有六项未完成之审计事项，当中涉及多笔款项，其股份将继续停牌直至6月底前公布业绩为止。
香港天文台于上午11时30分，发出今年首个黑色暴雨警告，表示广泛地区已录得、或预料会有每小时雨量超过70毫米的大雨，雨势可能持续。（完）
路透上海5月24日 - 美国穆迪投资者服务公司(Moody's)主权风险部高级副总裁Marie Diron表示，在周三调降中国评级之后，穆迪没有重新考虑中国评级的具体时间表。