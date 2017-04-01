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中国财经 | 2017年 4月 1日 星期六 12:43 BJT

中国证监会下发新一批10家企业IPO批文 募资总额至多59亿元人民币

路透北京4月1日 - 中国证监会周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过59亿元人民币。

据证监会官方微信称，其中上交所主板4家：广东世运电路科技股份有限公司、江苏新日电动车股份有限公司、新经典文化股份有限公司、上海格尔软件股份有限公司。

深交所中小板3家，海南钧达汽车饰件股份有限公司、周大生珠宝股份有限公司、江苏传艺科技股份有限公司，深交所创业板3家：深圳友讯达科技股份有限公司、上海透景生命科技股份有限公司、南京三超新材料股份有限公司。

其中，本次将有上海格尔软件股份有限公司、上海透景生命科技股份有限公司、南京三超新材料股份有限公司等3家公司直接定价发行。

证监会称，上述企业及其承销商将分别与沪深交易所协商确定发行日程，并陆续刊登招股文件。（完）

(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
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