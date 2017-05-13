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中国财经 | 2017年 5月 13日 星期六 12:36 BJT

中国证监会下发新一批10家企业IPO批文 募资总额至多62亿元

路透上海5月13日 - 中国证监会周五晚间公告称，当日核准新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过62亿元人民币。

据证监会官方微信，其中上交所主板五家，包括浙商证券、上海洗霸科技、江苏日盈电子、恒为科技(上海)和志邦厨柜。

深交所中小板两家，为北京元隆雅图文化传播和无锡智能自控工程；深交所创业板三家，包括圣邦微电子(北京)、北京科蓝软件系统、北京科锐国际人力资源。

证监会称，本次将有上海洗霸科技、北京元隆雅图文化传播、圣邦微电子(北京)等三家公司直接定价发行。上述10家企业及其承销商将分别与沪深交易所协商确定发行日程，并陆续刊登招股文件。（完）

(发稿 李铮; 审校 张喜良)
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