证监会称新股发行重启没有时间表

宝武集团联合招商局等发起设立国内首只钢铁产业结构调整基金
路透上海4月7日 - 中国宝武钢铁集团周五宣布，其联合WL罗斯公司、中美绿色基金、招商局集团一起发起成立四源合钢铁产业结构调整基金（筹），基金规模初定为400-800亿元人民币，这将是中国第一支钢铁产业结构调整基金。
路透北京2月28日 - 新华社周四援引中国证券监督管理委员会有关部门负责人的话称,新股发行何时重启尚没有明确时间表,否认了市场上关于新股发行将于4月份重启的传言.
新华网报导,"该负责人在新闻通气会上说,目前对在审企业进行的专项财务核查是发行审核的必要环节,证监会将把中介机构出具的财务核查报告当做一次反馈意见,之后再推进其他审核程序."
报导指出,为了打击过度包装上市、严格信息披露,证监会于去年12月底启动了为时三个月的财务专项核查.目前,专项核查时间过半,已经有多家企业撤回IPO申请.
超过850家企业已申请在内地上市,有分析师预计部分企业最长可能要五年时间才能完成上市.(完)
(编译 李军; 审校 母红)
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路透4月7日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国电商巨头阿里巴巴可能将50亿美元的五年期到期一次性偿还贷款的筹资金额提高，此前有13家银行核贷。
路透上海4月7日 - 中国3月末外汇储备实现两连升，一季度外储仅微降不足15亿美元，相较去年同期的近1,200亿美元降幅，已大幅改观；若外储币种结构与全球储备类似，则3月用于调控市场的外储也只有40亿美元左右，资本外流压力已明显缓解。