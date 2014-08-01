证监会将推出并购重组债、市政公司债等创新品种

路透北京／上海8月1日 - 中国证监会新闻发言人邓舸周五表示，未来将扩大公司债券发行主体范围，丰富债券发行方式，例如将交易所公司债发行主体扩展至所有公司制法人。

他并称，还将推出并购重组债券、市场公司债券、可交换债券等创新品种，允许全国中小企业股转系统挂牌公司发行中小企业私募债。

邓舸在新闻例会上指出，证监会近日召开会议，研究部署了贯彻落实国务院关于多措并举缓解企业融资成本高问题意见的具体措施，会议决定从抓紧制定股票发行注册制改革方案、完善创业板制度、大力发展私募市场、积极发展信贷资产和企业资产证券化等多方面落实。

会议提出，支持更多的机构投资者在交易所市场开展债券现券与回购交易，为住房公积金、地方养老保障基金利用交易所债券市场投资运营、保值增值做好服务，引导合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）和私募基金投资交易所债市。

另外，要积极发展信贷资产和企业资产证券化，运用资产证券化产品支持棚户区改造、市政基础设施建设、重大设备租赁融资，盘活企业应收帐款存量。做好企业资产证券化取消行政审批后的制度修订、监管衔接，按照市场化原则扩大规模，加快推进。

会议还指出，要完善创业板制度，在创业板建立单独层次，支持尚未盈利的互联网和高新技术企业在新三板挂牌一年后到创业板上市，进一步支持自主创新企业的融资需求。要尽快出台私募投资基金监管暂行办法及合格投资者标准等规则，努力营造私募市场健康发展的政策环境。

中国国务院上周三召开常务会议，会议表示要继续坚持稳健的货币政策，保持信贷总量合理增长，着力调整结构，优化信贷投向，对小微企业贷款实行差别化监管要求。(完)

(发稿 张晓翀/林琦; 审校 林高丽)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。