中国证监会完善上市公司股权激励制度 以信息披露为中心宽进严管

中投公司将增加对美国的投资--董事长
路透香港1月16日 - 中国投资有限责任公司董事长兼首席执行官丁学东周一表示，由于公开市场的回报较低，中投公司将寻求在美国市场增加另类投资。
路透北京7月15日 - 中国证监会周五发布规定，完善上市公司股权激励制度。规定原则上以信息披露为中心，根据宽进严管的监管理念，放松管制、加强监管，逐步形成公司自主决定的、市场约束有效的上市公司股权激励制度。规定并基于实践发展需求，进一步完善限制性股票与股票期权相关规定。
证监会网站发布的规定内容包括，对信息披露作专章规定，强化信息披露监管；进一步赋予公司自治和灵活决策空间，放宽绩效考核指标、股票定价机制、预留权益比例、股权激励与其他重大事项的间隔期、终止实行股权激励计划的强制间隔期等方面要求。
规定还完善了股权激励的实施条件，明确激励对象的范围；并强化了公司内部监督与市场约束，进一步完善了股权激励决策程序、实施程序相关规定，对决策、授予、执行等各环节提出细化要求；规定还指出证监会将加强事后监管，增加公司内部问责机制安排，细化监督处罚的规定，为事后监管执法提供保障。
证监会去年对修订《上市公司股权激励管理办法》公开征求过意见。此前修订稿进一步赋予了公司自治和灵活决策空间，放宽绩效考核指标、股票定价机制、预留权益、股权激励与其他重大事项的间隔期、终止实施股权激励计划的强制间隔期等方面要求。（完）
(发稿 张晓翀；审校 林高丽)
路透香港1月16日 - 中国投资有限责任公司董事长兼首席执行官丁学东周一表示，由于公开市场的回报较低，中投公司将寻求在美国市场增加另类投资。
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