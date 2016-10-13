持牌金融机构不得通过互联网跨界开展活动进行监管套利--中国证监会

中国2016年银行理财存续规模料逾30万亿 外币理财投资升温--报告
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京10月13日 - 中国证监会周四要求，对于证券、基金和期货公司等持牌金融机构与互联网企业合作业务进行全面排查，持牌金融机构不得与未取得相应业务资质的互联网金融从业机构合作，合作开展业务不得通过互联网跨界开展金融活动进行监管套利。
证监会网站刊登的股权众筹风险专项整治工作实施方案要求，互联网股权融资平台及平台上的融资者进行互联网股权融资，严禁擅自和变相公开发行股票，严禁非法开展私募基金管理业务和经营证券业务。
“清理整顿工作于2016年11月底前完成，督查和评估工作于2016年11月底前完成，验收和总结工作于2017年1月底前完成。”方案要求。
方案并规定，对以“股权众筹”等名义从事股权融资业务或募集私募股权投资基金的，应积极予以规范。对股权众筹融资试点，证监会将继续做好各项准备工作，适时发布股权众筹融资试点监管规则，启动试点。
新闻发言人张晓军表示，下一步，证监会将继续贯彻落实依法、从严、全面监管要求，持续加强私募基金监管力度。同时，强化私募基金检查执法，穿透核查业务实质，对存在违规行为及违反诚信原则的机构及人员强化责任追究。（完）
(发稿 张晓翀；审校 林高丽)
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。
--人民币兑美元当周升0.33%。本周美元指数震荡回调，人民币随之震荡上涨，而日间波动区间则明显扩大。经过上周的“教育”，自营盘布仓趋于谨慎，美元多头头寸大为减少。离岸人民币流动性略松但整体仍紧张，离岸人民币与在岸汇价继续保持大幅倒挂。预计春节前人民币将维持双向波动，总体偏强概率较大。