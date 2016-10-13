持牌金融机构不得通过互联网跨界开展活动进行监管套利--中国证监会

路透北京10月13日 - 中国证监会周四要求，对于证券、基金和期货公司等持牌金融机构与互联网企业合作业务进行全面排查，持牌金融机构不得与未取得相应业务资质的互联网金融从业机构合作，合作开展业务不得通过互联网跨界开展金融活动进行监管套利。

证监会网站刊登的股权众筹风险专项整治工作实施方案要求，互联网股权融资平台及平台上的融资者进行互联网股权融资，严禁擅自和变相公开发行股票，严禁非法开展私募基金管理业务和经营证券业务。

“清理整顿工作于2016年11月底前完成，督查和评估工作于2016年11月底前完成，验收和总结工作于2017年1月底前完成。”方案要求。

方案并规定，对以“股权众筹”等名义从事股权融资业务或募集私募股权投资基金的，应积极予以规范。对股权众筹融资试点，证监会将继续做好各项准备工作，适时发布股权众筹融资试点监管规则，启动试点。

新闻发言人张晓军表示，下一步，证监会将继续贯彻落实依法、从严、全面监管要求，持续加强私募基金监管力度。同时，强化私募基金检查执法，穿透核查业务实质，对存在违规行为及违反诚信原则的机构及人员强化责任追究。（完）