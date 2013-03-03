证监会新规允许券商发行收益凭证

路透北京3月3日 - 为支持证券公司拓宽融资渠道，中国证监会起草新规，拟在对现有证券公司债券、次级债有关规定进行细化的同时，允许证券公司按照规定发行收益凭证这一新的融资工具。

证监会网站周日公布《证券公司债务融资工具管理暂行规定（征求意见稿）》，以拓宽券商融资渠道，并为投资者提供更多、更灵活的投资工具。

该暂行规定称，收益凭证可以公开发行、非公开发行、向单一客户定向发行；可在证券交易所、证券公司柜台市场、机构间报价与转让系统以及中国证监会认可的其他场所发行、转让；证券公司可根据自身和客户的需求，自行约定收益凭证的期限。

规定要求，非公开发行债务融资工具的，应当在发行完毕后5个工作日内报证券业协会备案；证券公司公开发行收益凭证的，应当经证监会批准；证券公司非公开发行收益凭证，只能面向合格投资者进行，合格投资者数量不得超过200人。

由于历史原因，证券公司的融资渠道较少，缺乏持续有效的长期融资渠道，行业迫切需要拓展新的融资渠道，满足业务发展带来的融资需求。

该规定并明确，基金管理公司、期货公司、证券金融公司和中国证监会负责监管的其他公司，以及商业银行、保险公司、信托公司等其他金融机构在证券交易所、证券公司柜台、机构间报价与转让系统以及中国证监会认可的其他场所发行、转让债务融资工具的，参照适用本办法。(完)

浏览暂行规定原文，点选证监会网站链接：（here）

--发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。