中国证监会下发新一批10家企业IPO批文 募资总额至多61亿元人民币

国海证券称私签交易事涉债券不存在违约风险 不计提减值准备
路透北京5月23日 - 陷入私签债券交易协议风波的中国国海证券周二称，伪造印章并私签债券交易事涉债券主要为安全性和流动性较高的国债、国开债，预计信用风险较低，未来现金流稳定，不存在到期无法偿还的违约风险；事涉债券未出现减值迹象，因此不计提减值准备。
路透北京3月25日 - 中国证监会周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过61亿元人民币。
据证监会官方微信称，其中，上交所主板上市的有五家，分别为陕西康惠制药股份有限公司、浙江铁流离合器股份有限公司、浙江大丰实业股份有限公司、瑞斯康达科技发展股份有限公司、新凤鸣集团股份有限公司。
深圳证券交易所中小板上市的有两家，分别为实丰文化发展股份有限公司、浙江今飞凯达轮毂股份有限公司。
深圳证券交易所创业板上市的有三家，分别为江苏正丹化学工业股份有限公司、杭州长川科技股份有限公司、德艺文化创意集团股份有限公司。
其中，实丰文化发展股份有限公司、杭州长川科技股份有限公司、德艺文化创意集团股份有限公司等三家公司直接定价发行。
证监会称，上述企业及其承销商将分别与沪深交易所协商确定发行日程，并陆续刊登招股文件。（完）
(发稿 马蓉；审校 林高丽)
路透北京5月23日 - 陷入私签债券交易协议风波的中国国海证券周二称，伪造印章并私签债券交易事涉债券主要为安全性和流动性较高的国债、国开债，预计信用风险较低，未来现金流稳定，不存在到期无法偿还的违约风险；事涉债券未出现减值迹象，因此不计提减值准备。
路透香港5月23日 - 香港主要物业代理--美联物业周二表示，截至周一为止今年以来一手私人住宅的注册金额已突破千亿港元，比去年上半年高出五成；该行预期，虽然金管局上周推出新一轮收紧物业按揭措施，但料一手住宅交投仍向好，上半年一手私人住宅注册金额可望创出半年新高。
路透北京5月23日 - 中国国务院周二发布意见，支持社会办医疗机构引入战略投资者与合作方，加强资本与品牌、管理的协同，探索委托知名品牌医疗实体、医院管理公司、医生集团开展经营管理等模式，进一步扩大市场开放。