证监会：新股发行改革后打新不能保收益

人民币微幅收升终止连六日跌势 习特会期间汇价料波动有限
路透北京/上海4月7日 - 人民币兑美元即期周五微幅收升，终止之前连六日跌势，不过日内成交趋淡，实际波幅相当有限。交易员称，今日中间价并没有出现市场预测那样落在6.90元下方，预计启动了过滤机制；客盘仍有实需购汇，但大行也在6.90元附近坚定维稳，推动人民币最终收升。
路透北京12月13日 -中国证监会周五微博发布文章称，本次新股发行制度改革调整了网上配售方式，不能保证中小投资者一定通过申购获得收益。新股发行进一步市场化后，申购新股的市场风险可能会更大。
文章称，本次改革没有简单恢复以往市值配售的做法，原有市值配售的做法已经不适应新的市场情况。而是要求参与网上申购的投资者需持有一定数量非限售股份，目的是取消“打新专业户”的申购资格，鼓励投资者长期持有在二级市场购买的股票。
文章还认为，网上配售不按持股市值进行比例配售，同时规定申购上限为网上发行量的千分之一，有利于持股较少的中小投资者参与申购。网上发行先缴款再配售可以防止出现投资者中签后不缴款从而导致承销商大量获配无人认购股票的现象。
此外，老股转让可以增加公开发行股份数量，绝大多数公司可以通过转让老股来解决“超募”问题。约束新股发行高定价的最终决定人是投资者，投资者需审慎投资，使定价过高者难以成功发行。
中国证监会上月底发布关于进一步推进新股发行体制改革的意见。并表示，意见发布后，需要一个月左右时间进行相关准备工作，才会有公司完成相关程序。预计到2014年1月，约有50家企业能完成程序并陆续上市。 （完）
(发稿 张晓翀；审校 张喜良)
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路透北京4月7日 - 中国国家外管局周五称，中国经济仍将继续保持平稳较快增长的态势，经常帐户顺差将继续保持在合理区间，跨境资本流动继续向着均衡状态收敛，人民币汇率市场化形成机制改革稳步推进，外汇储备规模可能进一步趋于稳定。
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