证监会称要用资本市场支持“一带一路” 推动企业发相关项目债

路透北京5月5日 - 中国证监会副主席方星海称，“一带一路”建设需强有力的直接融资支持，给资本市场带来新机遇，要鼓励优秀企业在A股发行上市和再融资，积极推动企业发行“一带一路”项目债，并加快离岸人民币市场和多层次资本市场建设。

最新一期《中国金融》杂志刊登其署名文章称，鼓励优秀企业在A股市场发行上市和再融资，保障“一带一路”重点项目资金需求；充分利用境内、境外两个市场，支持境内企业在境外市场筹集资金投资“一带一路”建设（包括发行H股、D股等）。

他指出，“一带一路”沿线国家资本市场普遍薄弱，特别是金融基础设施发展滞后。中国可积极参与沿线国家资本市场的框架设计、制度安排、交易系统和法律法规建设，开展人才培训教育等形式的援助，加强交易所、登记结算机构间的双边业务和股权合作，探索建立面向“一带一路”沿线国家的区域性交易市场，盘活区域内资金和项目资源。

近年来，国内政策性金融机构及大型商业银行为“一带一路”建设提供了重要的融资支持。但面对庞大的市场投融资需求，即使统筹考虑国际金融机构、国内政策性金融机构和商业银行的贷款能力，仍然存在巨大资金缺口。从国际经验看，在跨境投融资体系中，直接融资发挥着不可替代的重要作用。

方星海表示，要引导国内优秀券商“走出去”，不仅走向纽约、伦敦、香港等国际金融中心，也要走向“一带一路”沿线经济体，特别是重要节点国家和城市，完善全方位国际化布局，打造“投行国家队”。

他并提到，要建设大宗商品区域定价中心，提高企业管理风险能力。积极推进原油期货上市，逐步扩大商品期货期权品种，持续开展天然气、商品指数等期货品种研究，探索推进人民币外汇期货上市。

同时，加快推进期货市场国际化进程，提高在“一带一路”区域内的定价影响力，建设大宗商品的区域定价中心。从国际化程度较高的原油、铁矿石、天然橡胶等品种开始，逐步引入“一带一路”相关的境外投资者参与国内商品期货交易。支持期货交易所在境外设立交割仓库和办事处，继续推动完善“保税交割”的相关政策。

**区域性国际金融中心建设迎来机遇**

随着中国与“一带一路”沿线国家经济交往和人员交流的增多，贸易和投资额持续快速增长。这一过程中产生了币种选择、资本流动和货币回流等需求，也产生了货币互换、对人民币计价资产的需求，人民币在沿线国家得到越来越广泛的使用，为区域性国际金融中心建设提供了前所未有的机遇。

“目前‘一带一路’项目融资仍主要依靠美元。不少沿线国家经济规模小、金融市场欠发达、汇率不稳定，通过美元结算双边贸易投资，会产生巨大的不确定性。”方星海称。

文章指出，要使人民币“走出去”、“留得住”，需要加快离岸人民币市场和多层次资本市场建设，加快境内市场的对外开放。积极发展交易所联通、基金产品互认等机制，为境内外投资者提供更丰富的交易工具和投资渠道，打通人民币回流境内通道，形成人民币“境内—境外—再境内”的良性循环。

他强调，“一带一路”倡议实施中的汇率风险不容小觑。新兴市场国家金融生态脆弱，而基础设施建设资金需求大、周期长，目前主要依靠政策性的“两优贷款”、商业信贷及PPP融资，信用风险比较集中，潜在汇率波动可能导致资本收益重大损失，甚至引发局部流动性危机。

而沿线国家拥有丰富的资源，如中亚和俄罗斯的石油、天然气，东南亚诸国的天然橡胶、铝土矿、镍、锡等，在全球大宗商品市场中占有重要地位。“一带一路”建设客观上也要强化对大宗商品定价权和价格风险的管理能力。应充分运用衍生品市场，有序推进对外开放。

2016年，中国企业对沿线国家非金融直接投资145.3亿美元，新签对外承包合同8,158份，合同金额1,260亿美元，同比增长51.6%。投资将在“一带一路”建设中占据更重要的地位。

“一带一路”贯穿亚欧大陆，沿线有60多个国家，人口合计约44亿，GDP为23万亿美元，分别占世界总量的63%和29%，贸易总量占全球1/4。除中国外，沿线国家人均GDP约为3,750美元，相当于发达经济体人均GDP的19%，未来经济发展空间巨大。据麦肯锡预测，2050年“一带一路”沿线国家将贡献全球经济增量的80%。（完）