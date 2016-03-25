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中国财经 | 2016年 3月 25日 星期五 17:35 BJT

近期新型场外配资活动有所抬头 将持续保持高压态势--中国证监会

路透北京3月25日 - 中国证监会周五表示，近期一些新型场外配资活动有所抬头，对此，证监会已按照有关要求，对相关主体立案调查，如涉嫌犯罪将及时移送公安，持续保持对违法证券期货业务活动的高压态势。

证监会微博新闻稿称，证监会已发布专项通知，督促各证券期货经营机构进一步落实“客户适当性”原则，持续监测异常交易情况，做好信息系统安全防护及身份认证，及时防范和化解风险隐患。

新闻稿并称，证监会注意到，在既往场外配资个案中参与者以中小投资者居多，不少个案出现指令丢失、交易差错、债务争议、甚至本金挪用等风险，给投资者造成损失。

证监会提醒广大投资者，通过非法渠道进行证券期货交易，自身权益无法得到有效保护。投资者要提高风险防范意识，主动拒绝场外配资等非法证券期货经营活动，依法开立账户、开展投资，不要委托证券期货经营机构之外的其他机构处理交易委托指令。（完）

(发稿 张晓翀；审校 林高丽)

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