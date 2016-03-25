近期新型场外配资活动有所抬头 将持续保持高压态势--中国证监会

人民币续大幅收升成交缩量 境内钱紧大量自营盘结汇止损
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透北京3月25日 - 中国证监会周五表示，近期一些新型场外配资活动有所抬头，对此，证监会已按照有关要求，对相关主体立案调查，如涉嫌犯罪将及时移送公安，持续保持对违法证券期货业务活动的高压态势。
证监会微博新闻稿称，证监会已发布专项通知，督促各证券期货经营机构进一步落实“客户适当性”原则，持续监测异常交易情况，做好信息系统安全防护及身份认证，及时防范和化解风险隐患。
新闻稿并称，证监会注意到，在既往场外配资个案中参与者以中小投资者居多，不少个案出现指令丢失、交易差错、债务争议、甚至本金挪用等风险，给投资者造成损失。
证监会提醒广大投资者，通过非法渠道进行证券期货交易，自身权益无法得到有效保护。投资者要提高风险防范意识，主动拒绝场外配资等非法证券期货经营活动，依法开立账户、开展投资，不要委托证券期货经营机构之外的其他机构处理交易委托指令。（完）
(发稿 张晓翀；审校 林高丽)
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透香港1月18日 - 渣打集团旗下渣打香港周三宣布，委任禤惠仪接替即将退休的陈秀梅，出任香港区行政总裁，3月1日起生效。
路透1月18日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时间16:24时，1港元=0.88039人民币)