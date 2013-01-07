证监会抓紧研究原油期货相关问题--报载

香港证监会谴责证星国际期货并罚款300万港元 因打击洗钱缺失
路透香港4月12日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）周三公布，对证星国际期货予以谴责并罚款300万港元，因打击洗钱缺失。
路透上海1月7日 - 中国证监会期货监管二部主任季向宇日前表示,目前证监会正抓紧对原油期货市场建设涉及的中介机构服务模式及监管政策进行全面地研究论证,并就境外投资者参与国内期货市场的监管政策等重点问题与期货交易所方面不断沟通交流.
中国证券报周一援引季向宇表示,目前期货公司业务创新从过去单一的商品经纪业务模式发展到目前的商品经纪、金融经纪、投资咨询、资产管理及结算业务等多元化业务格局.
同时,境外期货经纪业务筹备工作取得实质性进展,正在研究期货公司开展证券投资基金销售业务和期货公司设立风险管理服务子公司开展合作套保、仓单服务、基差交易、定价服务等各项业务创新.
中证报并援引证监会期货监管一部主任宋安平指出,证监会坚持监管从产品设计开始的理念、程序化监管的理念,依法监管,保护投资者合法权益.并针对期货市场违法违规行为特点,通过构建证监会、期货交易所、期货保证金监控中心的三方联动监管机制,推进规则前移、监管前移.(完)
(发稿 刘昕; 审校 林高丽)
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