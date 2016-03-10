香港《信报》：中证监人走政息 A股顽童长不大

（3月10日社评）

A股向来任性兼命硬，难怪出尽法宝想驯服股市的前两任中国证监会主席都很＂短命＂，未完成任期便落台，任内抛出的改革大计随之人走政息。譬如在位不足18个月的郭树清，倡议的价值投资再无人提起；至于接替郭树清的肖钢，未做够三年便遭撤换，他一手主导的新股发行注册制即时被收起，让路给＂维稳＂。可惜股市不太领情，勉强拗升了几日，昨天又跳水，资源股翻转，俨然考验主事人再有什么本事！

刚走马上任的中证监新主席刘士余未见燃起三把火，他表示自己的监管思路很明确，就是依法监管、全面监管，只有监管才能保证改革措施顺利实施。看来改革排序已隐隐然出现变化，合并＂一行三会＂的说法在此时曝光并非偶然，但对于急需多方面改革的内地股市，每逢中证监换掌门人便经历政策急转弯，甚至推倒重来，其实影响很大，犹如一个永远长不大的孩子。

新股注册制是肖钢任内大力推动的改革，已获国务院批准在3月1日起实施。按照构思，有意上市的公司只要符合条件，依足规定披露相关财务数据及风险，便可上市，一举解决排队轮候审批需时以年计的老问题，又满足提高企业直接融资比重的国策。再者，股民日后风险自负，根据新股披露的讯息来作出投资决定，有利培养价值投资文化，一举多得。

至于现行沿用了十多年的新股核准制，实际上等于中证监辖下的发行审核委员会，代股民去判断申请上市的公司，哪一家的财务数据最可靠，哪个行业有前景，而新股数目受严格控制，是股市经常不问质素只炒供求等乱象的根源。正由于新股都得到官方核准认证，若业绩走样，又或被揭发账目造假，股民自然会把责任算到中证监头上，大跌市时要求政府打救遂变得理所当然。中证监前副主席高西庆一针见血，指中证监挨骂是因为权力太大，除了审批，精力都放在分配资源上，如果证监会的任务仅是做登记、＂抓坏人＂、搞服务，就不会那么多人骂了。他显然在批评监管者没做好应做的事，言下之意也支持注册制。

当然，新股注册制用意无论多么良好，市场是否买账仍是未知之数，股民向来担心新股会造成资金分流、股市失血，对恢复新股发行很抗拒。所以肖钢早已预告就算实施注册制，仍会严格控制新股数目，留下退路，没想到他刚落台即人走茶凉，总理李克强在人大发表的《政府工作报告》内只字不提新股注册制，仅列入发改委十三五规划纲要草案，还要等待＂创造条件＂。

历史往往重复，郭树清当年被撤换，据说是由于雷厉风行的改革太急进，损害了很多机构大户的既得利益，纵然获股民爱戴，始终无得留低。肖钢亦殊途同归，无法防止股灾爆发，救市手法又肉酸，得罪广大股民，仕途随熔断机制夭折而陪葬，以行新股注册制改革中国股市终壮志未酬。

去年内地股灾赔上了一位中证监主席，同时改变了中央的监管思路，《政府工作报告》强调加快完善现代金融监管体制，实现金融风险监管全覆盖，守住不发生系统性区域性风险的底线，相信这正是研究合并人行、证监、银监、保监这＂一行三会＂的动机，冀打造金刚不败保护罩。

中央无法驾驭人造＂改革牛＂乃A股股灾的罪魁祸首，而以场外配资为代表的影子银行无王管则是帮凶。虽然P2P贷款、股权众筹及理财产品等场外配资并非新事物，却在互联网金融推波助澜下疯狂失控，直至股灾后匆匆推出《关于促进互联网金融健康发展的指导意见》，监管才有明确分工。崩盘残局尚待收拾之际，场外配资却已窜入楼市，若监管继续各自为政下会否又爆镬？于是，中央把不同监管职能合并应是大势所趋。

改变金融监管的顶层设计非短时间可完成，期间股市尤其需要稳定，且股民对新股开闸特别敏感，推迟新股发行顺理成章，对香港股市未尝不是好事。目前，内地有超过六百间公司排队等上市，几年也消化不了，料部分等得不耐烦的会转来香港挂牌，令香港新股市场保持兴旺。此外，来港买壳走捷径上市的，相信仍络绎不绝，延续壳股寻宝热。

不过，正所谓利弊相生，若内地放慢股市改革步伐，盲炒追涨杀跌风气依旧，港股无可避免更加A股化。香港证监会高层早前在一个论坛曾说，应反问香港能否处理由内地带来的风险，随即被港交所行政总裁李小加反唇相讥，看来如果内地股市是个长不大的顽童，与他为伍便得承受不断的捣蛋闯祸。（完）