持股行权近期将在沪粤湘试点 提升中小股东意识--中国证监会

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海2月19日 - 中国证监会官方微博周五指出，证监会近期已批准了中证中小投资者服务中心上报的持股行权试点方案，首先选择上海、广东（不含深圳）和湖南三个区域试点，希望通过示范效应提升中小投资者股权意识，督促上市公司规范运作。
投资者服务中心是经证监会批复成立的一家公益性投资者保护机构。根据相关方案，投资者服务中心将依法购买上述三个区域的所有上市公司每家1手（100股）股票，持有后原则上不再进行买卖，以普通股东身份依法行使权利。
试点阶段，投资者服务中心将主要在中小投资者投票机制、利润分配决策机制、公开承诺及履行、自愿性简明化信息披露等方面，行使知情权、建议权等无持股比例和期限限制的股东权利。在积累经验的基础上，逐步丰富行权事项和行权手段。
同时，为有效防范内幕交易和利益冲突等风险，投资者服务中心将通过建立健全信息保密、内幕信息管理、工作回避、廉洁自律等配套制度，完善内部监督约束，在线索搜集、方案制定等环节，严控知情范围，审慎行权避免引起市场误解。（完）
(发稿 林琦; 审校 林高丽)
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.88618人民币)