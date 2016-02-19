持股行权近期将在沪粤湘试点 提升中小股东意识--中国证监会

路透上海2月19日 - 中国证监会官方微博周五指出，证监会近期已批准了中证中小投资者服务中心上报的持股行权试点方案，首先选择上海、广东（不含深圳）和湖南三个区域试点，希望通过示范效应提升中小投资者股权意识，督促上市公司规范运作。

投资者服务中心是经证监会批复成立的一家公益性投资者保护机构。根据相关方案，投资者服务中心将依法购买上述三个区域的所有上市公司每家1手（100股）股票，持有后原则上不再进行买卖，以普通股东身份依法行使权利。

试点阶段，投资者服务中心将主要在中小投资者投票机制、利润分配决策机制、公开承诺及履行、自愿性简明化信息披露等方面，行使知情权、建议权等无持股比例和期限限制的股东权利。在积累经验的基础上，逐步丰富行权事项和行权手段。

同时，为有效防范内幕交易和利益冲突等风险，投资者服务中心将通过建立健全信息保密、内幕信息管理、工作回避、廉洁自律等配套制度，完善内部监督约束，在线索搜集、方案制定等环节，严控知情范围，审慎行权避免引起市场误解。（完）