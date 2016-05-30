中国证监会将进一步推进符合条件的私募基金申请公募基金牌照

路透北京5月30日 - 中国证监会副主席李超周一表示，证监会将进一步推进符合条件的私募基金管理机构申请公募基金管理业务牌照。鼓励创业投资机构开发符合支持创新创业需求的基金产品，研究发行股债结合型产品，提高创投机构的募资能力，并支持有条件的私募基金管理机构适时开展境外投资业务。

据上海证券报报导称，他在中国私募基金业2016论坛上指出，证监会已原则明确私募股权基金和创业基金恢复在新三板挂牌的政策基础上，积极做好后续融资和投资运作的服务工作。在已原则明确私募基金管理机构可在新三板做市的基础上，鼓励符合条件的机构通过做市进一步提高经营管理水平。

他并称，证监会还将推动为公司型、合伙型等各种组织形式的私募基金创造公平的税收环境。在风险可控的前提下，推动进一步提高保险资金、全国社保基金投资私募股权基金的比例，鼓励企业年金等长期资本投资创业型基金。

李超认为，只有合格投资者制度切实执行，对私募基金的适度监管才具备现实基础。鉴于私募基金投资者是合格投资者，所以证监会对私募基金管理人机构和私募基金设立不做前置审批，而采取事后的登记备案制度。证监会将加强事中事后监管，倒逼市场机构在事前就树立合规意识，并探索分级分类监管。

自2013年《资管机构开展公募基金管理业务暂行规定》公布和新基金法实施以来，已为私募跨入公募大门扫除了政策障碍。（完）