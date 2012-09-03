证监会将查处“业绩变脸”违法违规行为

* 证监会将查处上市公司"业绩变脸"违法违规行为

* 市场总体并未恶化,投资者应保持理性判断

* 不宜用"政策救市"的眼光看待市场制度建设

路透上海9月3日电---中国证监会投资者保护局日前称,证监会将依法查处公司上市"业绩变脸"背後涉及的违法违规行为.投保局并称证券市场总体情况并未恶化,投资者应保持理性判断.

投保局还提醒,证监会出台的一系列政策措施都是着眼于市场长期发展的基础性制度建设,而非调节股指短期涨跌,投资者不宜用"政策救市"的眼光看待这些制度建设.

据证监会网站新闻稿显示,证监会对公司上市後"业绩变脸"背後涉及的财务造假、利润操纵、虚假披露及保荐机构"荐而不保"等违法违规行为,一经发现将依法查处,涉嫌犯罪的将移送司法机关追究其刑事责任.

证监会同时将完善IPO办法、保荐业务管理办法,将坚决打击和惩处发行人造假违规、粉饰业绩、恶意隐瞒以及中介机构合谋造假、人情报价、捧场抬价等误导投资者的行为.

退市过程中,监管部门还将推动建立健全退市责任的追究机制、赔偿机制和司法救济机制等.

投保局同时指出,目前市场总体情况并未恶化,投资者应保持理性判断,而长期投资也不能仅拿几个月的价格来衡量,否则就会犯追涨杀跌、反复折腾的错误.

中国证券报此前报导,中国A股市场2,453家上市公司上半年实现净利润1.01万亿(兆)元人民币,同比下滑0.38%;受经济增速放缓影响,A股上市公司整体盈利能力正在下滑.

中国股市沪综指.SSEC上周五创下近43个月收盘新低,上海A股成交额亦创出44个月来新低.今年以来沪综指累计下跌约7%.(完)

--发稿 刘昕; 审校 林高丽

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