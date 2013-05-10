中国证监会拟暂停平安证券保荐资格三个月

路透北京5月10日 - 中国证券监督管理委员会周五表示，就万福生科(300268.SZ)发行上市涉嫌欺诈一案，拟对其保荐机构平安证券给予警告、处以罚款，并暂停其保荐资格三个月。另外，证监会并强调，要加大对欺诈上市的打击和处罚力度。

事实上，证监会从对上述案件立案稽查开始便已暂停受理平安证券的项目。至于暂停保荐资格三个月的处罚何时启动，则还要待后续一系列程序完成，目前行政处罚才刚进入告知程序。

证监会发言人表示，决定对万福生科的保荐代表吴文浩、何涛处以罚款30万元人民币，取消其保荐资格及证券从业资格，并处以终身禁入市场。同时，拟对平安证券处以7,575万元罚款。

“本次是针对类似违法违规行为处理最重的一次，”上述负责人称。

而针对万福生科涉嫌虚假发行，未充分披露信息，证监会亦已责令该公司整改，并处罚款30万元。

另外，就平安证券公告称将出资3亿元设立万福生科案投资者利益补偿基金，证监会有关负责人表示，证监会将鼓励违规主体先行补偿投资者的行为。

本周三，中国证监会副主席庄心一在券商创新大会上表示，证券行业创新发展必须持续不断地向前推进，但创新发展和风控合规必须动态均衡。各证券公司都要坚持以风控能力为拓展业务的边界线，确保风险可测、可控，始终把风险控制在其自身可承受的范围内。(完)

(发稿 尹嫄婷; 审校 张喜良)

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